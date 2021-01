Tanya Roberts non è morta, l’ospedale smentisce: “È viva...

editato in: da

Tanya Roberts non è morta. L’ex Bond Girl e star delle Charlie’s Angels è ancora viva. Ad annunciarlo è stato l’ospedale, seguito dal suo portavoce che sarebbe stato tratto in inganno dal compagno dell’attrice, convinto di averla persa e disperato. La smentita della scomparsa della diva è arrivata tramite TMZ, il noto portale di gossip americano che per primo aveva diffuso la notizia della morte.

Il sito ha cercato di fare chiarezza, spiegando quanto accaduto. Tanya Roberts avrebbe avuto un malore lo scorso 24 dicembre mentre si trovava con il marito Lance. L’attrice, trasportata d’urgenza in ospedale, sarebbe tutt’ora ricoverata presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Dopo aver ricevuto le prime cure, le condizioni della diva degli anni Ottanta sarebbero peggiorate velocemente. Secondo quanto riportato da TMZ, la notizia della morte sarebbe stata diffusa da Lance, disperato dopo aver visto la moglie chiudere gli occhi.

“Per qualche ragione ha pensato che fosse morta ed è andato via disperato – si legge -. Pingel ha ricevuto una telefonata da Lance che gli diceva: ‘È morta tra le mie braccia’. Poi abbiamo parlato con Lance che ci ha detto che domenica si è recato in ospedale dopo aver ricevuto una chiamata dai medici che lo informavano che Tanya stava peggiorando rapidamente e stava per morire. Mentre era accanto a lei, Tanya ha aperto gli occhi e ha tentato di abbracciarlo, poi ha chiuso gli occhi. Ci ha detto che era distrutto e ha lasciato l’ospedale senza parlare con i medici”. L’agente dell’attrice ha cercato di chiarire l’errore e ha specificato che Tanya è viva, anche se le sue condizioni, come comunicato dall’ospedale, sono gravi.

Occhi di ghiaccio e una bellezza che non passa inosservata, Tanya Roberts è stata Julie Rogers nella serie tv Charlie’s Angeles. Ha inoltre vestito i panni di Stacey Sutton, celebre Bond Girl accanto a Roger Moore nel film 007 – Bersaglio mobile del 1985. In molti la ricordano per il film cult Sheena, regina della giungla che le ha regalato un grande successo. Classe 1955, è stata un’attrice molto amata, ma all’inizio degli anni Duemila ha deciso di lasciare il mondo del cinema per stare accanto al marito gravemente malato. Dopo la scomparsa dell’uomo, morto nel 2006 a causa di una encefalite, ha ritrovato l’amore accanto a Lance O’Brien.