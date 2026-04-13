IPA Britney Spears: le 10 rivelazioni più scioccanti dell’autobiografia “The Woman In Me”

Britney Spears è entrata in rehab. Un rappresentante della cantante ha confermato la notizia, che era traplata dai tabloid, spiegando che ha cominciato volontariamente un percorso di riabilitazione, spinta e appoggiata dalla famiglia, soprattutto dai figli, dopo l’arresto di un mese fa, in cui si era accorta di aver raggiunto un punto di non ritorno.

“Si è resa conto di aver toccato il fondo”, ha dichiarato la fonte a TMZ a proposito della decisione della pop star vincitrice di un Grammy di chiedere aiuto.

Britney ha avuto per anni problemi con sostanze come l’alcol e l’Adderall, un farmaco per il trattamento dell’ADHD.

La sua decisione di iniziare un percorso di cura arriva circa un mese dopo il suo arresto per guida in stato di ebbrezza nella contea di Ventura, in California, avvenuto il 4 marzo. Nell’incidente, le autorità avevano affermato che la cantante sembrava guidare sotto l’effetto di un mix di droghe e alcol.

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I due figli di Spears avuti con l’ex marito Kevin Federline – Sean Preston Federline, 20 anni, e Jayden James Federline, 19 anni – “hanno appoggiato con forza la decisione”, riposta TMZ.

“È stata una sua scelta“, ha dichiarato una fonte a Page Six a proposito della sua decisione di entrare in riabilitazione. “Britney che mette al primo posto la sua salute mentale e si prende del tempo per sé stessa per concentrarsi sulle cose che sono importanti per lei”. “Tutti vogliono solo che Britney stia bene e in salute, e il fatto che questa sia stata una sua decisione dimostra quanto sia determinata a guarire e a rimettersi in sesto“, ha aggiunto la fonte.

Dal giorno dell’ arresto, Spears si è impegnata a fondo nel programma degli Alcolisti Anonimi e non ha nascosto nulla durante le riunioni, ha riportato il Daily Mail il mese scorso. “Britney è stata molto aperta e onesta durante le riunioni degli Alcolisti Anonimi”, ha detto la fonte. “Ha detto che le piace aprirsi completamente perché sa che è il modo migliore per guarire e sentirsi meglio”. La Spears ha una lunga storia con il programma, come lei stessa ha ammesso: nella sua autobiografia del 2023, The Woman In Me, ha scritto di aver partecipato alle riunioni degli Alcolisti Anonimi quattro volte a settimana durante il periodo in cui era sotto la tutela del padre Jamie Spears.

Britney ha affrontato diverse sfide legate alla salute mentale e alla dipendenza nel corso della sua carriera.

Nel 2007 completò di un programma di 30 giorni presso il Promises Malibu Treatment Center dopo una serie di incidenti pubblici, tra cui il famoso taglio dei capelli a zero.

Al 2008, risalgono due ricoveri psichiatrici coatti (trattamenti sanitari obbligatori “5150”) presso il Cedars-Sinai Medical Center e l’UCLA Medical Center, che portarono all’istituzione della sua conservatorship durata 13 anni.

Nel 2019 Britney trascorse un periodo di 30 giorni in una struttura di “wellness totale” per gestire lo stress emotivo legato ai problemi di salute del padre Jamie Spears.