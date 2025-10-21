Britney Spears rompe il silenzio sulla sua salute: “Ho un danno cerebrale”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Britney Spears ha sorpreso tutto rivelando sui social media di soffrire di danni cerebrali, conseguenza di esperienze traumatiche vissute durante uno dei periodi più difficili della sua vita. Una confessione che arriva in un momento complicato per via dell’uscita del libro di memorie del suo ex marito Kevin Federline, You Thought You Knew, in cui l’ex ballerino racconta episodi contrastanti della loro relazione e dell’educazione dei loro figli.

Britney Spears e il danno cerebrale

In un post su Instagram Britney Spears è tornata a parlare apertamente degli effetti che la tutela legale del padre ha avuto sulla sua salute. Svelando nuovi dolorosi retroscena. “Mi hanno spezzato le ali e ho subito danni cerebrali molto tempo fa, al 100%”, ha scritto.

L’ex stellina Disney ha descritto come la mancanza di libertà fisica ed emotiva abbia avuto un impatto sul suo corpo e sulla sua mente: “Per quattro mesi non ho più avuto una porta privata e sono stata costretta, illegalmente, a non usare i miei piedi o il mio corpo per andare da nessuna parte”.

Nonostante la gravità della situazione, Spears ha affermato di aver superato quegli anni difficili: “Certo, ormai ho superato quel periodo e mi sento fortunata di essere ancora viva“. La cantante ha anche sottolineato l’impatto fisico e psicologico della reclusione: “Ha fatto male al mio corpo e la logica e la consapevolezza del mio corpo come UNO sono state assassinate e distrutte al 100 per cento”.

Per cinque mesi, Brit non è riuscita a muoversi né a ballare, una delle sue più grandi passioni. Per lei, tornare a ballare è stato un passo essenziale per la sua guarigione.

E con sorpresa di molti ha fatto riferimento ai suoi ultimi video social che hanno ricevuto ogni tipo di critica: “So che i miei post di danza possono sembrare ridicoli ma mi hanno aiutato a ricordare come volare”, ha fatto sapere.

Dunque, la danza è diventata uno strumento terapeutico che le ha permesso di ricostruire il suo benessere fisico e mentale e di riconnettersi con il suo corpo.

Britney Spears e le accuse dell’ex marito

Britney Spears non sta attraversando un buon momento ed è coinvolta in una disputa mediatica con il suo ex marito, Kevin Federline, che ha pubblicato un libro di memorie intitolato You Thought You Knew, in cui rivela dettagli scomodi sull’ex moglie.

Nel volume l’ex ballerino sostiene che la Spears osservava i suoi figli dormire con un coltello in mano, li picchiava e faceva uso di cocaina mentre li allattava. Brit ha risposto a queste accuse tramite X, dove ha negato tutto e ha assicurato che Federline è solo in cerca di soldi facili.

Riguardo al suo legame con i figli, che oggi hanno 20 e 19 anni, ha ammesso: “Ho sempre desiderato avere una vita con i miei figli. Le relazioni con i ragazzi adolescenti sono complesse. Mi sono sentita demoralizzata da questa situazione e ho persino implorato di averli nella mia vita”.

In questo senso, la cantante ha chiarito di non avere un rapporto quotidiano con Sean Preston e Jayden James: “Un figlio mi ha visto solo per 45 minuti negli ultimi cinque anni e l’altro mi ha fatto visita solo quattro volte”.