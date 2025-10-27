La notte brava di Britney e l’allarme della famiglia: “Aiutatela o finisce male”

IPA Britney Spears: le 10 rivelazioni più scioccanti dell’autobiografia “The Woman In Me”

Britney Spears, ci risiamo: da un parte i suoi innumerevoli video (postati da lei stessa, non certo rubati) in cui la si vede ballare e dimenarsi in abiti succinti sullo sfondo di una casa trasandata – con, come questa estate, la presenza di escrementi animali sullo sfondo – dall’altra le accuse varie dei famigliari, genitori o ex marito che raccontano episodi drammatici per confermare il suo difficile, se non preoccupante stato psichico. Cui lei puntualmente risponde accusandoli di dire il falso, di strumentalizzare i suoi problemi per umiliarla, farle del male e arricchirsi sulle sue difficoltà.

In mezzo i fan e il pubblico neutrale, che legge le notizie, vede i video, prova immensa pena per questa ragazza che è stata un icona mondiale della musica, che ha avuto tutto, successo, fama, ricchezza e che oggi è la caricatura della grande pop star del passato, anima fragile che ha perso totalmente il controllo. Dove è finita Britney Spears? Tonerà mai quella di prima? Difficile, se non impossibile, se è vero quello che ha recentemente dichiarato, ovvero di aver subito dei danni cerebrali irreversibili in passato.

L’ultima puntata dell’epopea Britney, di questo film drammatico che sembra avviarsi inesorabilmente verso un finale tragico, la vede uscire a cena con degli amici a Los Angeles, (il ristorante Red-O a Thousand Oaks, in California) bere diversi drink e poi uscire dal locale e mettersi alla guida della sua BMW decappottabile nera, compiendo varie effrazioni, tra le quali una inversione a u vietata, con le gomme che stridevano sull’asfalto. Tra le altre irregolarità di guida, la cantante è finita in altre corsie, oltre che su una pista ciclabile, mentre tornava a casa. A un certo punto, ha anche attraversato lo spartitraffico centrale. Tanto è bastato per accrescere la preoccupazione dei famigliari, preoccupati dal fatto che la pop star possa combinare qualcosa di irreparabile.

La famiglia della pop star è “terrorizzata” che la Spears stia “perdendo il controllo”, ha riportato il Daily Mail, paragonando il suo comportamento imprevedibile a quello che aveva prima del crollo nervoso del 2007, quando si era rasata la testa e aveva perso la custodia dei suoi due figli avuti con Kevin Federline.

Secondo quanto riferito, la famiglia sta ora discutendo su come aiutare Britney. “C’è molta preoccupazione. Tutti hanno sempre voluto il meglio per lei, così dicono, e in questo momento lei sta dimostrando di fare scelte sbagliate”, ha detto una fonte alla testata. “È terrificante”, ha continuato la fonte. “Si parla molto di cosa fare, se fare qualcosa. Come poterla proteggerla da se stessa“.

Altre persone vicine alla famiglia hanno suggerito che la Spears dovrebbe essere rimessa sotto tutela, nonostante tale tutela, detenuta in parte dal padre, Jamie Spears, sia terminata nel 2021.

Il complicato accordo legale di Spears – in cui la sua vita era strettamente controllata – è terminato dopo 13 anni, in gran parte a causa delle proteste dei suoi fan, che hanno creato il movimento #FreeBritney.

“L’ultima volta che Jamie è intervenuto per proteggere sua figlia, è diventato il nemico pubblico numero uno”, ha detto la fonte. “La gente diceva che stava cercando di rubarle i soldi, il che non è vero. Quindi la domanda è se qualcuno dovrebbe intervenire per aiutarla e affrontare le conseguenze negative”.