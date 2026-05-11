Britney Spears torna sui social: le prime parole dopo la condanna

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Britney Spears

Britney Spears è tornata a farsi sentire nel modo che conosce meglio: attraverso Instagram, con un’immagine capace di suscitare la curiosità di tutti e le prime dichiarazioni (criptiche) dopo la condanna. Dopo il patteggiamento legato all’arresto per guida in stato di ebbrezza, infatti, la popstar ha pubblicato uno scatto in cui tiene tra le mani un piccolo serpente durante una visita in un negozio di animali. Con lei, secondo quanto scrive, c’erano anche i figli Sean Preston e Jayden James, presenze sempre più importanti in questa fase delicata della sua vita. Ma cosa ha detto di preciso?

Britney Spears, le prime parole dopo l’arresto

Britney Spears non ha rilasciato interviste né comunicati ufficiali, ma ha affidato a Instagram il suo primo messaggio dopo il patteggiamento a seguito dell’arresto per guida in stato di ebrezza avvenuto lo scorso marzo. L’ex star della musica continua ad avere diversi problemi legati all’uso di stupefacenti e di alcol e sul social ha postato una foto dove tiene nel palmo della mano un piccolo serpente. Una scelta simbolica, come lei stessa sottolinea: “I serpenti sono simbolo di buona salute, coscienza superiore e pura fortuna”.

“Sono così dannatamente grato ai miei amici e a così tante persone belle che ho incontrato nel mio viaggio spirituale” – si legge ancora nel post – “Tutto è una benedizione sotto mentite spoglie”. Il suo ritorno sui social passa quindi per dichiarazioni che sembrano raccontare la volontà di trasformare un capitolo difficile in un punto di ripartenza.

Per Britney Spears, abituata da decenni (ma soprattutto negli ultimi anni) a vivere ogni momento della sua vita sotto gli occhi del pubblico, anche un post apparentemente semplice diventa qualcosa di cui parlare. E il serpente, inevitabilmente, ha acceso le interpretazioni: simbolo di cambiamento, di rinascita, di pelle che si lascia alle spalle il passato. O forse solo un’immagine scelta d’istinto, chi lo sa.

Cosa è successo alla popstar

La vicenda risale al 4 marzo 2026. La cantante statunitense era stata fermata nella contea di Ventura, in California, dopo essere stata sorpresa alla guida ad alta velocità e sotto l’effetto dell’alcol. Il procedimento si è chiuso con un patteggiamento: la Spears non era presente in aula durante l’udienza del 4 maggio, ma a rappresentarla c’era il suo avvocato Michael A. Goldstein.

Secondo quanto riferito dal legale, Britney avrebbe preso consapevolezza della gravità dell’episodio e avrebbe già iniziato a lavorare su se stessa per ritrovare maggiore stabilità. Un atteggiamento che avrebbe inciso sull’esito del caso e contribuito all’archiviazione dell’accusa più pesante. Anche il procuratore distrettuale Erik Nasarenko avrebbe riconosciuto il percorso intrapreso dalla cantante, auspicando che quanto accaduto resti un episodio isolato.

Britney Spears, il percorso di cura e l’importanza dei figli

La sentenza prevede 12 mesi di libertà vigilata, una multa di 517 dollari e l’obbligo di seguire un programma di 30 ore dedicato alla sicurezza stradale e alla guida in stato di ebbrezza. A questo si aggiunge un percorso terapeutico con incontri psicologici settimanali e controlli psichiatrici mensili.

Secondo quanto emerso, Britney Spears avrebbe inoltre scelto volontariamente di entrare in una clinica di riabilitazione già prima della decisione definitiva dei giudici. Un passo importante, raccontato come parte di un tentativo più ampio di ritrovare stabilità dopo un periodo complicato.

In questa fase, un ruolo centrale sarebbe quello dei figli Sean Preston e Jayden James, nati dal matrimonio con Kevin Federline. La loro vicinanza, riportata da fonti vicine alla famiglia, sembra rappresentare per Britney un sostegno concreto, forse il più prezioso.