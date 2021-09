Chi è Davide, il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che sogna la tv

Quella formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti tanti anni fa, nel 1997 e non si sono più lasciati. Nel 2002 hanno deciso di sposarsi e di mettere su famiglia: oggi, insieme, sono genitori di tre ragazzi: Silvia, Davide e Adele. Il conduttore, inoltre, ha anche due figli, Martina e Stefano, nati dal precedente relazione con Diane Zoeller.

Silvia, forse, è la più conosciuta tra i tre ragazzi. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, nel tempo, ne hanno parlato più volte per raccontare i momenti difficili che sono seguiti alla sua nascita e come, tutti insieme, stanno affrontando la sua malattia, sostenendola giorno dopo giorno. La maggiore dei loro figli, nata nel 2003, poco dopo essere venuta al mondo, a causa di una cardiopatia ha dovuto subire un intervento chirurgico che ha lasciato delle conseguenze.

Davide, il secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Un anno dopo la nascita di Silvia, precisamente il 7 giugno del 2004, è nato Davide, il secondo figlio di Sonia e Paolo. Di lui e della sorella minore Adele, venuta al mondo nel i due hanno sempre rivelato molto poco, cercando di tenerli lontani dai riflettori del mondo dello spettacolo per tutelarli il più possibile e lasciarli liberi di scegliere il loro futuro.

Davide ai suoi genitori è profondamente legato e in qualche occasione è apparso insieme a loro in alcune istantanee condivise sui social. Di lui si sa poco: è nato sotto il segno zodiacale dei gemelli ed è un appassionato di calcio. Proprio come il padre Paolo è un grande tifoso dell’Inter e, quando può, si reca allo stadio per assistere alle partite della sua squadra del cuore.

Il futuro di Davide Bonolis

Ancora giovanissimo, per ora si dedica quasi totalmente alla scuola e agli studi. Il suo futuro è, pertanto, ancora tutto da scoprire. Cresciuto circondato da artisti e da personaggi del mondo dello spettacolo, ha sviluppato il sogno di una carriera in televisione come i suoi genitori e non esclude di partecipare, nei prossimi anni, al Grande Fratello Vip. Si mostrerà determinato o, al contrario, sceglierà di percorrere una strada diversa? Per deciderlo può prendersi ancora un po’ di tempo e, soprattutto, può contare sui preziosi consigli di papà Paolo e mamma Sonia.