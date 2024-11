Chi è Sophia Berto di Ballando con le Stelle e nuovo amore di Davide Bonolis

Giovane, bella e talentuosa: Sophia Berto fa parte del cast di maestri di “Ballando con le stelle“, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La giovane ballerina gareggia in coppia con il fiorettista olimpico Tommaso Marini ma è balzata agli onori della cronaca (rosa) per il suo flirt (o presunto tale) con Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli, anche lei nel cast del dancing show nell’edizione 2024.

Chi è Sophia Berto

Classe 2004, Sophia Berto nasce a Chivasso, in provincia di Torino. La passione per la danza nasce in tenera età: comincia a ballare fin da bambina, e negli anni approfondisce gli studi presso l’associazione Dance ABC Dance della sua città e, successivamente, alla Naina Academy. I suoi studi la portano a sviluppare una solida base nella danza latina e ad acquisire competenze in generi come danza classica e hip hop.

Nel 2019 comincia la sua fortunata collaborazione artistica con Nikita Perotti, anche lui originario di Chivasso: sebbene i due avessero avuto qualche rivalità in passato dopo aver gareggiato con partner diversi, grazie allo stimolo dei genitori cominciano a ballare insieme, formando un duo affiatato e di successo.

I due partecipano infatti a Ballando on the Road e Ballando con te nel 2023, competizioni che li portano a entrare nel cast del programma condotto da Milly Carlucci Il cantante mascherato. Il 2023 è stato un anno particolarmente fortunato per la coppia di ballerini: riescono ad aggiudicarsi anche il titolo di campioni italiani di latin show e raggiungono la finale del campionato assoluto della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Anche il 2024 si conferma un anno ricco di soddisfazioni: Sophia e Nikita debuttano entrambi come maestri di ballo nel dancing show Ballando con le stelle, ennesimo traguardo dopo anni di sacrifici e impegno nella danza. La giovane ballerina si esibisce al fianco del fiorettista olimpico Tommaso Marini, mentre Nikita fa coppia con Anna Lou Castoldi, ritornando di nuovo a gareggiare l’uno contro l’altra.

La vita privata della ballerina e il (presunto) flirt con Davide Bonolis

La giovane ballerina è sempre stata particolarmente gelosa della sua vita privata: non si conosce molto a riguardo, e anche dai suoi profili social emerge che la danza fino a oggi ha rappresentato il fulcro della sua esistenza.

Pare però che ultimamente le cose siano un po’ cambiate: ci sarebbe infatti una foto, diffusa dal blogger GigiGx su X, che immortala la maestra di danza insieme a Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli, anche lei nel cast del dancing show come concorrente. Nello scatto Sophia e il ragazzo sono vicini in ascensore, mentre si scattano un selfie: la complicità tra i due è evidente, tanto che ha cominciato a diffondersi la voce che ci sia del tenero tra i due ventenni. Peccato però che Bonolis jr sia legato a Martina Fabbri, o almeno lo era fino a qualche tempo fa.

Ad anticipare lo scoop era stata l’opinionista Rossella Erra, che a Domenica In aveva detto: “A Ballando c’è un’altra coppia che sta nascendo. Mi accerterò che delle situazioni si sono sistemate e poi ve lo dirò. Mi devo accertare prima che la cosa sia finita. Diciamo una cosa, c’è una ballerina e forse un parente di”.