Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice sconfitto e amareggiato: “Non è una gara di ballo”

Giovanni Pernice sulla mancata vittoria a Ballando con le Stelle 2025 con Francesca Fialdini: "Se fosse stata solo una gara di ballo avremmo vinto"

IPA Fialdini e Pernice alla finale di Ballando con le Stelle

Erano partiti tra i favoriti, con quell’alchimia elegante e misurata che aveva conquistato subito il pubblico e la giuria senza bisogno di eccessi. Ma Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno chiuso Ballando con le Stelle 2025 al secondo posto, battuti nella finale del 20 dicembre dalla coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Ma, come spesso accade nei grandi show televisivi, il verdetto non racconta tutto. E il ballerino siciliano ha deciso di raccontare il suo dietro le quinte con sincerità e un pizzico di orgoglio. Non risparmiando qualche stoccata.

Le parole di Giovanni Pernice dopo la finale di Ballando con le Stelle

Raggiunto dall’inviato de La Volta Buona subito dopo la vittoria di Andrea Delogu, Giovanni Pernice non ha nascosto una leggera amarezza, mitigata però dalla soddisfazione per il percorso compiuto insieme a Francesca Fialdini. Le sue parole, dirette e senza filtri, hanno subito fatto il giro del web.

“E che dobbiamo fare? Va bene così dai. La coppa è un po’ più piccola di quella dell’anno scorso”, ha detto in merito al secondo posto. Nel 2024, al suo esordio a Ballando con le Stelle, Pernice aveva trionfato con Bianca Guaccero, diventata poi sua fidanzata (e forse, a breve, moglie).

“Io sono veramente orgoglioso del percorso della mia ballerina, soprattutto perché non ha mai ballato, non ha mai avuto esperienze di danza, a differenza di altre che hanno ballato già prima“, ha continuato Giovanni lanciando una prima frecciatina.

E ancora: “Lei è risultata, a mio parere e penso anche di tante altre persone, quella che è riuscita a ballare meglio. Poi dobbiamo anche dire che questa è una sfida di social ed è un entertainment show, se fosse stata solo una gara di ballo forse avremmo vinto anche quest’anno, ma va bene lo stesso”.

Dunque, Ballando con le Stelle non è solo tecnica ma anche racconto, popolarità, empatia. E Giovanni sembra averlo capito molto bene. Sui social, in un messaggio di ringraziamenti, ha ampliato il concetto: “Francesca ha dimostrato veramente di essere, a mio parere, la più brava ballerina quest’anno. Forse sarò di parte, ma va bene così”, ha commentato.

E ancora: “Ballando con le Stelle non è una gara di ballo, è uno spettacolo e quindi è giusto che si faccia spettacolo”.

Andrea Delogu: “Perché ho vinto io Ballando con le Stelle”

A dare peso ai social e ad un certo punto di narrazione anche Andrea Delogu, che ha vinto Ballando con le Stelle 2025 insieme a Nikita Perotti.

“Tra me e Francesca c’è stato uno scarto di poco… Ci hanno salvato le persone che ci seguono sul web…Sui social mi conoscono da più tempo perché lì uso da tantissimo…Era veramente un pari merito essere lì e essere felici…Per quello che è successo è stato un grande regalo…”

Una sfida televisiva che però le due hanno vissuto con grande sportività visto che Andrea e Francesca sono amiche da tempo, da ben prima di approdare al dancing show di Milly Carlucci. Un rapporto che difficilmente sarà scalfito da questa prova ma che forse potrebbe diventare ancora più forte col tempo.

