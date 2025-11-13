Ballando con le Stelle, infortunio per Giovanni Pernice: “Mi è uscita la spalla”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Fialdini e Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle

Che Ballando con le Stelle sarebbe senza infortuni? Una costante ormai nel dancing show di Milly Carlucci. Questa volta è però toccato a Giovanni Pernice, che balla insieme alla già infortunata Francesca Fialdini. Da coppia più forte dell’edizione a quella più sfortunata il passo sembra breve.

Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice si è fatto male

Non finiscono i colpi di scena per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, la coppia di Ballando con le Stelle 2025 che, tra coreografie impeccabili e intesa invidiabile, ha conquistato giudici e pubblico fin dalla prima puntata. Vincitori annunciati ormai da settimane, bollettino medico permettendo.

Nella settima puntata, la giornalista si è esibita con il piede infortunato, mostrando la sua grinta e professionalità. Decisa a non mollare nonostante l’evidente difficoltà. “Il miglioramento lo sento, ma non c’è ancora il tocco a terra“, ha spiegato dietro le quinte Francesca, raccontando le difficoltà legate al piede infortunato.

“Non è solo una cosa mentale. Ho provato con il tutore a poggiare il piede, ma se lo stringo nel solito punto non ce la faccio. Vediamo cosa ci dicono. Abbiamo fatto una cosa troppo bella, l’aspettativa si è alzata ancora di più”.

Ma un altro imprevisto ha rischiato di complicare le cose: Pernice, durante una presa, ha subito un piccolo problema alla spalla. La notizia è emersa solo giorni dopo, nel nuovo episodio di Ballando Segreto, il format di RaiPlay che svela i retroscena del programma di Milly Carlucci.

“Ma mi hanno detto che ti è uscita la spalla?”, ha chiesto la presentatrice di Ballando con le Stelle. Una notizia di cui non era a conoscenza neppure Francesca Fialdini, che è rimasta incredula. “Ti è uscita a causa mia? Per quale presa? Durante la puntata?”, ha subito chiesta preoccupata.

La risposta di Giovanni ha lasciato tutti senza parole: ha ammesso di aver ballato per tutta la coreografia con la spalla lussata, preferendo però non dire nulla alla sua compagna di pista per non metterle ulteriore pressione in un momento già di per sé molto complicato.

Giovanni ha chiarito di aver scelto di non dirlo subito per non farla spaventare: “Ho ballato con la spalla fuori, ma è normale, funziona. Poi ho fatto un movimento ed è rientrata. Non ti preoccupare, è tutto risolto“.

IPA

Dunque per ora nulla di grave, solo qualche attimo di spavento ma la soglia di attenzione resta alta. “Siamo messi benissimo, siamo una coppia inossidabile“, ha scherzato Francesca per poi aggiungere: “The show must go on, ma valutiamo la situazione”. I due sono decisi ad andare avanti ma potrebbe accadere davvero di tutto nei prossimi giorni.

Francesca Fialdini non aveva mai ballato prima di Ballando con le Stelle

Di recente Francesca Fialdini ci ha tenuto anche a precisare di non aver mai preso lezioni di danza prima della sua esperienza a Ballando con le Stelle. Dato il suo talento e la sua grazia, molti hanno cominciato a sospettare un passato sulle punte per la conduttrice toscana ma in realtà non è così.

IPA

“All’età di 5 anni mi sono cimentata con la danza classica. Sono durata sei mesi e poi me ne sono andata, non so se vale come esperienza (sorride). Nella vita ho provato diversi sport, come ginnastica ritmica e baseball, ma sempre per brevi periodi”, ha assicurato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!