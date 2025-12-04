Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Fialdini & Pernice

Francesca Fialdini è pronta a tornare là dove ha lasciato un vuoto evidente: sulla pista di Ballando con le Stelle. Dopo una pausa forzata causata da un infortunio che le ha procurato un problema al piede e quattro microfratture scomposte alle costole, la conduttrice ha annunciato il suo rientro in gara. E lo ha fatto con il sorriso, quello di chi non vede l’ora di riprendersi il proprio posto.

Francesca Fialdini torna a Ballando con le Stelle

La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso i social: su Instagram Francesca Fialdini è apparsa accanto al suo maestro, Giovanni Pernice. “Siamo tornati, stiamo ballando”, ha fatto sapere, con quella spontaneità che l’ha resa una delle favorite del pubblico fin dalla prima puntata.

Poi l’annuncio che tutti aspettavano: “Ci vediamo sabato sera”. Una frase semplice, ma in grado di riaccendere l’entusiasmo di una edizione che la vede ancora tra le potenziali vincitrici.

Il rientro è fissato per sabato 6 dicembre, nella puntata dedicata agli spareggi. Un passaggio obbligato dopo lo stop, lo stesso che in passato ha coinvolto Andrea Delogu e Nikita Perotti seppur per altre motivazioni.

Il ritorno di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle è trapelato anche nell’ultima puntata di Ballando Segreto, lo spin-off disponibile su RaiPlay. Milly Carlucci, insieme agli autori del programma, ha accolto la coppia Fialdini-Pernice per un aggiornamento sulle condizioni della giornalista.

Francesca ha rassicurato tutti: i medici le hanno dato il via libera, anche se non è completamente guarita. Una precisazione che ha spinto Milly a lanciare un avvertimento al suo maestro: “Non spingere troppo”. Pernice ha sorriso, ma l’attenzione resta alta: le costole sono ancora delicate. Ma la voglia di tornare in gioco è forte, fortissima.

Il ritorno della coppia, però, complica le speranze delle celebrità eliminate che speravano nel ripescaggio. Nomi come Marcella Bella, Beppe Convertini e Nancy Brilli dovranno molto probabilmente mettere da parte le ambizioni di rientrare in gara: la presenza della Fialdini, tra le più brave di questa edizione, ridefinisce sicuramente gli equilibri.

Francesca Fialdini, com’è finito il lastra-gate

Nel frattempo, il cosiddetto lastra gate – il caso mediatico nato attorno ai presunti dubbi sull’infortunio di Francesca Fialdini – si è finalmente sgonfiato. La bionda presentatrice ha raccontato di un “mandante” e di un “esecutore” che avrebbero chiesto di vedere le lastre per verificare la frattura.

La vicenda ha generato curiosità e polemiche fino alla decima puntata, quando tutto è stato chiarito: un grande equivoco. Martina Colombari e Fabio Fognini, inizialmente tirati in ballo, hanno smontato ogni sospetto, chiudendo la questione con un abbraccio in diretta e storie Instagram piene di sorrisi.

Ora resta solo la danza. E un pubblico che attende di vedere se, dopo queste settimane così complicate, Francesca Fialdini riuscirà a riprendersi la scena dopo essere stata la grande favorita fin dall’esordio.

Una cosa è certa: il suo rientro è già uno degli eventi più commentati e attesi di questa edizione di Ballando con le Stelle. E sabato sera, finalmente, la pista parlerà per tutti.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!