IPA Milly Carlucci

Come ogni anno, anche la ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha il suo “caso”: stiamo parlando del lastra-gate, che si è scatenato dopo il ritiro di Francesca Fialdini a seguito del suo infortunio. La conduttrice è fuori dalla gara e spera di poter tornare con il ripescaggio, ma in queste ultime settimane, oltre al riposo prescritto dal medico, ha dovuto fronteggiare le accuse di alcuni concorrenti di Ballando con le Stelle che hanno messo in dubbio che si sia fatta male, tanto da arrivare a chiedere le lastre come prove. A chiarire la situazione e le indiscrezioni delle ultime settimane è stata Milly Carlucci. E poco dopo anche Fabio Fognini sui social.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci parla del lastra gate

Ad anticipare i nomi del lastra-gate è stato Fanpage: Martina Colombari e Fabio Fognini. Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, è intervenuta in merito ai microfoni de La Vita in Diretta: “Sono state tirate in ballo delle persone senza che avessero nulla a che vedere”, e ha specificato che “Barbara D’Urso non c’entra niente in questa vicenda”. Così come non dovrebbe c’entrare nulla nemmeno la Colombari, poiché nessuna delle due era presente al momento dei fatti.

“La verità è che c’è stato un confronto, anche vivace, tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, che è nato da un equivoco sull’uso delle parole. Loro stessi si sono chiariti. Lui è un ragazzo istintivo, dice le cose come gli vengono, non voleva di certo mettere in dubbio il suo infortunio”. Il lastra-gate è stato raccontato proprio dalla Fialdini nel dietro le quinte del dance show. “Mi hanno chiesto le lastre… Io a volte mi sorprendo”.

Come sta Francesca Fialdini

Francesca Fialdini aveva annunciato il suo ritiro momentaneo dal programma proprio durante la puntata del 15 novembre. Poco dopo, però, aveva condiviso sui social il referto, con le parole del medico che confermavano le sue condizioni. Sì, aveva dovuto ribadire di aver bisogno di uno stop. “Se siete così ossessionati dalla coppa vuol dire che vi siete dimenticati di tutto il resto”, ha detto, riferendosi a coloro che le hanno chiesto la lastra.

La Fialdini doveva osservare un periodo di riposo, a seguito della rottura di tre costole. “La situazione clinica di Francesca Fialdini è abbastanza complessa. L’aver preservato il piede ha sollecitato delle altre zone del corpo, e sono nate delle nuove criticità. Dagli esami sono emerse tre micro fratture a tre costole che risultano però scomposte. Quindi non ci sentiamo al momento di dare l’ok a svolgere l’attività di ballo, e abbiamo bisogno che rispetti un periodo di due settimane di riposo”, le parole della Dottoressa Rita Guitaldi, fisiatra e specialista in medicina riabilitativa.

Milly Carlucci, a La Vita in Diretta, ha nuovamente chiarito la posizione della Fialdini: “Francesca Fialdini è veramente infortunata, alle costole e al piede. Sta recuperando, sta facendo fisioterapia. Speriamo possa tornare in pista non nella puntata di sabato ma in quella del 6 dicembre, con i ripescaggi. Sabato lei e Fognini avranno modo di stringersi la mano e di chiarirsi”. Andrà così o ci saranno ulteriori sviluppi?

La versione di Fabio Fognini

Su Instagram, nella serata del 27 novembre, Fabio Fognini ha chiarito la sua posizione: “Ci tengo a chiarire una cosa. Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. C’è stato un confronto nato per caso, non richiesto da me, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ho semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile recuperare in così poco tempo. Francesca si è sentita attaccata, ma io non ho attaccato nessuno. Le auguro di rientrare e di vincere Ballando“.