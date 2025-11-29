Anticipazioni Ballando con le Stelle del 29 novembre, torna il lastra gate e balla Ilaria D’Amico

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ballando con le stelle torna questa sera, sabato 29 novembre 2025, per un nuovo appuntamento in prima serata su Rai1, sempre alle 21,25. Il longevo dance show condotto da Milly Carlucci, con al fianco Massimiliano Rosolino, prosegue il suo percorso nella ventesima edizione, confermando un seguito fedele nonostante una stagione tv particolarmente affollata. La puntata del 22 novembre aveva totalizzato 2.654.000 spettatori e il 24.2% di share, un risultato leggermente inferiore alla settimana precedente ma ancora significativo.

Ballando con le Stelle, le anticipazioni del 29 novembre

La serata di oggi è senza esclusione di colpi: la conduttrice ha anticipato che i concorrenti saranno chiamati a confrontarsi in sfide dirette, articolate in una prima manche che garantirà l’accesso immediato alla semifinale alla coppia vincitrice. A seguire, una serie di duelli determinerà la composizione definitiva dei semifinalisti, lasciando allo spareggio il ruolo di ago della bilancia. L’appuntamento del 6 dicembre, invece, ospiterà il già annunciato ripescaggio dei concorrenti eliminati o temporaneamente fermi per problemi fisici.

La scorsa settimana a imporsi è stata la coppia Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, favorita anche dal sostegno massiccio arrivato dai social. In coda alla classifica, Rosa Chemical ha rischiato grosso ma alla fine ha superato Nancy Brilli grazie al 67% delle preferenze del pubblico, dimostrando ancora una volta quanto il televoto possa ribaltare situazioni apparentemente compromesse.

L’ultimo aggiornamento della classifica vede Filippo Magnini in testa con 82 punti. Alle sue spalle, a quota 75, si collocano Barbara D’Urso e Paolo Belli, seguiti da Andrea Delogu (73 punti). Più distaccati Martina Colombari (66), Fabio Fognini (62) e Rosa Chemical (38). Con un quadro del genere, quella di questa sera si configura come una puntata determinante in vista del gran finale di dicembre.

Chi è la ballerina per una notte

A impreziosire la decima puntata sarà la presenza di Ilaria D’Amico, scelta come ballerina per una notte. Milly Carlucci la accoglierà all’Auditorium del Foro Italico per assegnarle la missione del tesoretto, che verrà poi distribuito — da Alberto Matano e Rossella Erra — a una o due coppie, con la possibilità concreta di ridisegnare l’intera classifica. “È per noi una bellissima sorpresa”, ha dichiarato Carlucci, sottolineando quanto l’esperienza sia lontana dalle abitudini professionali della giornalista.

Intanto, dietro le quinte continua a circolare l’eco del cosiddetto “lastra gate”. La polemica, nata da un confronto piuttosto acceso tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini, ha preso forma quando l’ex tennista ha osservato quanto sia complicato recuperare rapidamente da una frattura alle costole. Un commento percepito da Fialdini come un dubbio indirettamente lanciato sul suo infortunio — un problema al piede e alcune costole rotte. L’incidente ha rapidamente infiammato i social, costringendo Milly Carlucci a intervenire a La vita in diretta per chiarire: “Sono circolati nomi del tutto fuori luogo. D’Urso e Colombari non c’entrano. È stato solo un malinteso tra i due protagonisti, poi risolto”.

A completare il quadro della giornata, torna anche Ballando on the Road, la costola itinerante del programma ambientata in Calabria, disponibile su RaiPlay dalle 10 del mattino e trasmessa in coda alla puntata serale. Con Milly Carlucci ci saranno Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, pronti ad accompagnare il pubblico verso un’altra serata di sfide e tensioni da palcoscenico.

Quando e dove vedere Ballando con le Stelle

La nuova puntata di Ballando con le Stelle va in onda il 29 novembre, dalle 21,30 e comunque dopo Affari Tuoi, e in contemporanea su RaiPlay dove rimane fruibile anche per i giorni successivi. Lo show vive anche sui social dove sono aperte le votazioni per le coppie in gara e in cui si raccolgono commenti e impressioni del pubblico da casa.