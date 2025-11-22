Milly Carlucci ha svelato quella che sarà la sigla del programma ed ecco l'identità della ballerina per una notte

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Ballando con le stelle, anticipazioni: tensioni Colombari-D'Urso

Grande attesa per la puntata numero 9 di Ballando con le stelle, che promette grande spettacolo, come al solito. La gara è ormai entrata nel vivo, con tensioni in aumenti ed eliminazioni. Ci sono state fasi delicate nel corso della settimana e di certo ci sarà modo di parlarne. Di seguito, tutto ciò che sappiamo sullo show messo in piedi da Milly Carlucci e il suo team.

Ballando con le stelle, nona puntata

Si avvicina sempre più la grande finale del 20 dicembre, con Ballando con le stelle che giunge alla nona puntata in questo sabato 22 novembre 2025. Milly Carlucci e il suo staff non sono nuovi a soluzioni sceniche che richiamino l’attualità e, dunque, ci sarà un omaggio alle gemelle Kessler.

Detto ciò, è facilmente prevedibile il doveroso ultimo saluto a una enorme diva del mondo della musica e dello spettacolo italiano: Ornella Vanoni. Impossibile, però, che si possa pensare di assistere a un’esibizione sulle sue note. Qualcosa che, forse, andrà in scena la prossima settimana.

Spazio poi, ovviamente, alla gara. La settimana scorsa a trionfare è stata Andrea Delogu, tornata dopo il gravoso lutto vissuto. C’è stata poi l’uscita dal programma di Francesca Fialdini, abile e apprezzatissima ma molto sfortunata. Ha infatti rimediato un infortunio al piede e ben tre costole rotte.

Iniziamo però a parlare di anticipazioni vere e proprie, con il citato omaggio alle Kessler svelato da Milly Carlucci a La Volta Buona:

“La sigla di puntata sarà dedicata proprio a loro, con un ‘Da da un pa’ di tutti i maestri in pista. Sarà un piccolo omaggio, breve, ma il nostro modo per ricordare due meravigliose interpreti, che hanno creato uno stile e sono state iconiche, facendo fare un passo avanti anche al gusto del pubblico”.

Ballerina per una notte

Risate assicurate con lo sdoppiamento di Milly Carlucci. Si tratta ovviamente di Giulia Vecchio, pronta a scendere in pista per imitare la padrona di casa. È stata scelta come ballerina per una notte, mostrando così anche altre doti oltre quelle attoriali. Importante più che mai in questa fase il tesoretto, che sarà decretato dopo la sua esibizione.

Aumenta infatti la tensione di gara, con la corsa per conquistare la vittoria che si fa sempre più agguerrita. Come sempre, poi, una coppia al termine della puntata sarà eliminata. Tutte avranno però la chance di rientrare in gioco nell’undicesima puntata, quella dei ripescaggi.

La classifica

Con 13 puntate previste, si può dire che la nona del 22 novembre apra la volata finale. La seconda parte dello show ha avuto inizio e ora, più che mai, si fa sul serio. Ecco la classifica di Ballando con le stelle al momento:

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca (+50 punti di tesoretto);

Martina Colombari e Luca Favilla;

Fabio Fognini e Giada Lini;

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli;

Andrea Delogu e Nikita Perotti;

Rosa Chemical e Erica Martinelli;

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina;

Nancy Brilli e Filippo Zara.

Martina Colombari contro Barbara D’Urso

Piccola postilla in relazione a un caso esploso online. È stato infatti diffuso un filmato che mostra Martina Colombari sfogarsi con Fabio Fognini: “Se le danno il tesoretto…”. Alla fine quei 50 punti extra sono andati proprio all’ex conduttrice Mediaset, lasciando Colombari e Favilla al secondo posto.

Qualche tensione di troppo nel dietro le quinte dello spettacolo, e non è da escludere che ne possa discutere con le dirette interessate. Inutile ignorare, infatti, che tutti leggano i commenti degli utenti. Il caso è ormai stato creato e su X in tanti si stanno sfogando, in difesa di Barbara. Si parla di “rosicamento delle donne nei suoi confronti”, così come di caso creato sul nulla, con la D’Urso descritta come quella che “vuole vincere a tutti i costi”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!