Eros Ramazzotti compie 60 anni, gli auguri della figlia Aurora sono una lettera d’amore

Anche se molto lontana da papà Eros, Aurora Ramazzotti ha trovato un modo molto speciale per fargli arrivare i suoi auguri . La ragazza si trova infatti a New York per lavoro. La primogenita del cantautore romano, figlia del rapporto con la conduttrice, modella e showgirl Michelle Hunziker ha da pochissimo regalato al padre la gioia di diventare nonno, con la nascita del piccolo Cesare, frutto della relazione con Goffredo Cerza . Ora Eros Ramazzotti vive una bellissima e intensa relazione con Dalila Gelsomino .

“Caro papà”, scrive Aurora Ramazzotti sulle pagine de Il Corriere della Sera, “una volta qualcuno mi ha detto che la mia anima e la tua si conoscevano già da tantissimi anni. Ricordo di essermi abbracciata all’idea di poterci non perdere mai , ma non solo; mi spiazzava che un fatto così assurdo potesse sembrare molto reale, e da allora mi piace pensare così. Del resto non esiste un’altra persona al mondo in grado di emozionarmi come fai tu”.

“Vorrei averti abbracciato di più”. Parole dolci e mature. Parole di una figlia da poco diventata mamma e che, anche se lontana, vuole esprimere al proprio padre tutto l’affetto e la gratitudine per un rapporto difficile, ma cresciuto nel tempo fino a diventare bellissimo. Così Aurora Ramazzotti ha augurato buon compleanno a papà Eros nel giorno del suo sessantesimo compleanno , dedicandogli una lunga lettera colma d’amore sulle pagine de Il Corriere della Sera. Non ha scelto le proprie storie Instagram, né un post social per professare tutto il suo affetto per il genitore, ma ha regalato a tutti e tutte noi uno spaccato dolcissimo sul loro rapporto.

“Ho sempre pensato che il tuo nome ti calzasse a pennello”, continua Aurora nella lettera, “Tu sei l’amore. Chiunque abbia l’occasione di toccare con mano la bontà del tuo cuore è davvero fortunato. Sei la persona più generosa che conosca. La tua gentilezza e la tua umiltà sono un esempio per tutti, in un’epoca dove regna l’arroganza ed il menefreghismo. Se sono un’inguaribile romantica è anche grazie al fatto che sei stato e sei la colonna sonora della mia vita. Quando si è bambini i nostri genitori sembrano indistruttibili. Forti, risolti, autoritari, dei punti di riferimento irremovibili, in grado di calmarci nel caos della vita e di sconfiggere il mostro sotto al letto. Gli anni che avanzano, però, ci portano sempre più vicini alla consapevolezza che nessuno è invincibile e che ognuno naviga questa vita al meglio che può. Anche i nostri supereroi personali”.

Aurora Ramazzotti al papà Eros: “Vorrei proteggerti”

Non è mancato anche uno sguardo al difficile passato che la famiglia Ramazzotti ha dovuto attraversare per arrivare alla tanto agognata pace familiare di adesso. “Oggi guardo al passato con lo sguardo di una mamma“, evidenzia Aurora nella lettera lasciata al Corriere della Sera, “e inizio a vedere il perché di molte cose che prima non capivo. Oggi vorrei tornare indietro e abbracciarti di più nei momenti difficili, anche se gli abbracci tra di noi non sono mai mancati”. Parole bellissime per il cantautore Eros Ramazzotti.