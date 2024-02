Chi era Rodolfo, il papà di Eros Ramazzotti

Fonte: Ansa Eros Ramazzotti

Rodolfo era il papà di Eros Ramazzotti. Operaio edile e imbianchino con la passione per la musica, è morto il 22 febbraio 2024 improvvisamente, lasciando un grande vuoto nella famiglia che aveva sempre visto in lui un grande punto di riferimento. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato proprio l’artista romano, che ha postato una foto del passato nelle sue storie di Instagram che ha accompagnato con le parole Ciao pà.

Chi era Rodolfo Ramazzotti

Classe 1937, Rodolfo Ramazzotti ha lavorato come muratore e imbianchino. A unirlo a suo figlio, oltre all’amore genitoriale, è stato anche quello per la musica che li ha accompagnati fino alla fine. Nel 1965 aveva infatti provato a unirsi al Cantagiro, senza però riuscire a entrare a farne parte, e solo qualche anno dopo – nel 1971 – aveva scelto di dedicarsi allo studio del pianoforte e della chitarra, uno degli strumenti preferiti da suo figlio e da cui non si separa praticamente mai.

È stato lui a favorire l’ascesa al successo di Eros Ramazzotti, a cui non ha mai fatto mancare niente. Anzi, lo aveva spinto a sognare in grande, fino ad arrivare sul palco del Festival di Sanremo – nel 1984 – con Terra promessa. È tornato poi con Adesso tu nel 1986, anno della vittoria e della consacrazione, nella quale parla proprio di quella periferia dal quale si era allontanato ma che non aveva mai dimenticato. Nemmeno oggi, che la carriera l’ha fatta ed è famosissimo e amato in tutto il mondo.

Le cause della sua morte sono sconosciute ma pare che se ne sia andato all’improvviso. A suggerirlo sono le parole della nipote Aurora Ramazzotti che, nella story in cui gli ha detto addio, ha specificato che non erano preparati alla sua scomparsa. Nella foto si vede un Rodolfo giovane e con lei stretta tra le braccia, proprio come era successo a luglio con il suo nipotino Cesare, che lo aveva reso bisnonno.

Chi era la moglie

Rodolfo Ramazzotti ha perso sua moglie, e madre di Eros, nel 2002. Raffaela Molina era molto amata da lui e dai figli: “La sua perdita per me è stato il dolore più grande. Era il periodo anche della mia separazione da Michelle, tanti problemi…Quando si è attraversati dal dolore vero si rischia di perdere la lucidità”, aveva dichiarato l’artista, che le aveva anche dedicato la canzone Mamarè.

Quanti figli ha avuto

Ha avuto due figli, Eros e Marco, che è oggi uno stretto collaboratore dell’artista romano. Era nonno e bisnonno del piccolo Cesare Augusto – nato da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza – che ha conosciuto a luglio 2023 a pochi mesi dalla sua nascita. Suo figlio era solito postare poche foto di loro insieme, ma per il suo compleanno – che festeggiavano il 27 giugno – ha sempre fatto un’eccezione.

Riservatissimo sulla sua vita privata, non ha parlato quasi mai della sua famiglia d’origine se non per raccontare del grande dolore che aveva attraversato per la morte di sua madre, alla quale aveva dedicato parecchia della sua musica più bella. Rodolfo era rimasto solo ma costantemente circondato dall’amore della famiglia che ha cresciuto con i valori di una volta ma sempre con lo sguardo proiettato verso il futuro.