Fonte: Ansa Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti dice addio al suo papà. Rodolfo, che era rimasto a vivere a Roma, è morto pochi mesi dopo aver conosciuto il suo nipotino Cesare, avuto da Aurora, che oggi lo saluta per sempre e dolorosamente sul suo profilo Instagram. “Non eravamo pronti a salutarti”, scrive a corredo di una foto nella quale compare bambina tra le braccia del nonno che ha amato moltissimo e al quale ha fatto conoscere suo figlio, nato dall’amore per Goffredo Cerza.

Addio a Rodolfo Ramazzotti, l’ultimo saluto di Aurora

Non è passato che qualche mese dal video in cui Rodolfo, il papà di Eros Ramazzotti, ha conosciuto il suo nipotino Cesare Augusto col quale ha riso tantissimo e si è commosso. Oggi, nel giorno dell’addio, Aurora ha voluto salutarlo con una foto che la ritrae bambina tra le braccia di suo nonno, a cui dedica parole bellissime: “Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia, sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo. Ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R. non eravamo pronti a salutarti”.

Nonostante la separazione tra la mamma Michelle Hunziker e il papà, la giovane conduttrice e influencer è sempre rimasta legata alla famiglia di entrambi. E, durante i suoi viaggi a Roma, non mancava mai di passare a trovare il nonno che era rimasto a vivere nella Capitale, dov’è nato Eros e alla quale è sempre rimasto legatissimo nonostante la decisione di trasferirsi a Milano per far crescere la sua musica.

Il primo incontro con Cesare a luglio

Il primo figlio di Aurora Ramazzotti compie un anno il 30 marzo 2024 ma è riuscito a conoscere il suo bisnonno Rodolfo, che ha potuto abbracciare per la prima volta a luglio, quindi a pochi mesi della sua nascita. La nipote, e prima figlia di Eros, si trovava in viaggio a Roma e quindi ha colto l’occasione per portare il bambino a conoscere il nonno che purtroppo è venuto a mancare improvvisamente il 22 febbraio 2024.

Il video in cui si vedono giocare insieme, e Cesare sgambettare al suono della voce di Rodolfo, aveva fatto il pieno di like e commenti di chi è solito seguirla, insieme ai tantissimi fan che non avevano potuto fare a meno di notare la sua somiglianza con il papà di Eros. Il cantautore romano, poi, è sempre stato riservatissimo quando si è trattato di parlare della sua famiglia di origine ed è anche per questo che il reel aveva fatto il giro della Rete.

A salutare per l’ultima volta il papà è stato anche lui, a pochi giorni dal ritorno al Festival di Sanremo in cui ha portato un’emozionante versione di Terra promessa. E, con una foto del passato che lo vede tornare bambino per un momento, si è limitato a scrivere Ciao pà. La sua musica deve moltissimo ai luoghi in cui è nato, a quei bordi di periferia che l’hanno portato a trionfare proprio sul palco della kermesse canora in Riviera. Con Rodolfo se ne va una parte di quella realtà, di cui la discografia di Ramazzotti è davvero piena. Di certo, però, quella Roma che lui ha raccontato così bene ha fatto la storia, anche grazie alle anime come quella del suo papà che – a una a una – ci stanno lasciando sempre più soli.