Fonte: IPA / Ansa Desirée Popper e Eros Ramazzotti

Da settimane si susseguono le voci di una presunta crisi tra Eros Ramazzotti e la fidanzata Dalila Gelsomino. Assieme da oltre un anno, sembra che i due siano arrivati al punto di rottura. E i rumors della fine della relazione del cantante si sono intensificati da quando è stato visto a un concerto in compagnia di una donna diversa dalla compagna, la popolare attrice di Mare Fuori, Desirée Popper.

Eros Ramazzotti al concerto con Desirée Popper

Alla data italiana del Music of the Spheres World Tour dei Coldplay, allo Stadio Olimpico di Roma, c’erano migliaia di fan in visibilio. Tra questi anche parecchi vip, compreso il cantautore Eros Ramazzotti. “Alla conquista di Roma” ha scritto su Instagram a didascalia di un video che lo vede ballare spensierato durante il concerto. Fin qui, niente che possa destare scalpore. A generare una valanga di chiacchiere sul web è stata l’assenza della fidanzata Dalila Gelsomino, sostituita da un’altra giovane donna.

Eros Ramazzotti è stato taggato da Desirée Popper, ex tronista di Uomini e Donne, oggi attrice di popolari fiction tv come Restiamo amici e Mare fuori. I due hanno assistito assieme al grande evento musicale, ma non da soli. Assieme a loro c’erano anche la modella Masha Zaytseva e il produttore musicale Diego Buongiorno. Ma la comitiva allargata non è bastata a sedare il gossip, alimentato dalle testimonianze di chi si trovava vicino a loro.

Alcuni follower del profilo Instagram Very Inutil People hanno inviato foto scattate nel corso della serata, che mostrano Eros e Desirée vicini, ma nulla più. Uno dei presenti, però, afferma che mentre Chris Martin si esibiva sul palco, i due si sarebbero mostrati parecchio intimi, al punto da scambiarsi un bacio appassionato. Sarà vero? Chissà…

La crisi con Dalila Gelsomino

Se il video del concerto ha fatto così rumore è per via delle rivelazioni riportate nella rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi. Nelle scorse settimane, la rivista di gossip ha scritto che: “Tira aria di tempesta tra il cantante e la sua compagna Dalila Gelsomino. Nonostante i tentativi di ricucire, tra i due (che ormai non si seguono più sui social) ci sarebbe una crisi profonda che dura da tempo”. I diretti interessati hanno preferito non commentare, mantenendo il riserbo sulla propria relazione iniziata nell’autunno 2022 e, che per un certo momento, sembrava dovesse condurli al matrimonio.

“Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura”. Così Eros scriveva del suo amore per Dalila su Instagram, prima di toglierle il follower. Per il cantautore si tratta della terza relazione importante, dopo il matrimonio con Michelle Hunziker, con cui condivide oggi l’amato nipotino Cesare, figlio di Aurora, e le seconde nozze con Marika Pellegrinelli, da poco diventata di nuovo mamma.