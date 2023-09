Marica Pellegrinelli: “Con Eros anni bellissimi e Aurora un dono”

Marica Pellegrinelli è una modella, presentatrice e attrice bergamasca. Ma l’artista è nota al grande pubblico anche per la lunga storia d’amore vissuta con Eros Ramazzotti. La relazione da favola si è conclusa, però, nel 2019 dopo dieci anni d’amore e l’arrivo di due figli. Recentemente, Marica Pellegrinelli è tornata a parlare del doloroso divorzio dalla star mondiale della musica, svelando anche il rapporto che la lega alla figlia di lui Aurora Ramazzotti.

Il divorzio da Eros Ramazzotti secondo Marica Pellegrinelli

Marika Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti si sono conosciuti nel 2009 sul palco dei Wind Music Awards. La coppia, dopo il primo incontro, intrecciò una lunga storia d’amore, coronata dal matrimonio, celebrato nel 2014. Dall’importante relazione sono nati anche due splendidi figli. Infatti nel 2011 la modella ha dato alla luce Raffaella Maria, mentre quattro anni dopo è stata la volta del secondogenito della coppia: Gabrio Tullio. Della primogenita della coppia, Aurora Ramazzotti ha parlato di recente con una dolce dedica.

Dopo dieci anni d’amore, però, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno dovuto affrontare un periodo di crisi che li ha portati a concludere la loro relazione con divorzio nel 2019. Questo momento difficile è stato al centro di alcune recenti dichiarazioni della presentatrice, che ha rilasciato un’intervista al magazine F. Come riportato da Il Corriere della Sera, Marika Pellegrinelli, ormai, ha superato il dolore del divorzio e conserva un buon ricordo della lunga storia d’amore con il cantante romano: “Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso”.

Raccontandosi nel corso dell’intervista, la modella ha parlato anche di Aurora Ramazzotti e del rapporto che le ha sempre legate e le lega ancora adesso: “Aurora è stata “mia figlia” per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli”.

Marica Pellegrinelli pronta a diventare di nuovo mamma?

Marica Pellegrinelli ha divorziato da Eros Ramazzotti nel 2019. Dopo questo difficile momento, la modella è stata avvistata in compagnia di altri uomini, con cui le sono stati attribuiti dei flirt. Adesso, però, la presentatrice è felice con il suo nuovo amore, il dj William Djoko e sarebbe pronta a pensare a una nuova gravidanza.

Marica Pellegrinelli, però, nell’ultimo periodo ha dovuto combattere contro un tumore ovarico, sconfitto grazie a un’operazione. Dopo questo brutto momento, la modella è pronta a ricominciare da capo: “Se non ci ho ancora provato è per i problemi di salute degli ultimi due anni… Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento”.

La cicogna, quindi, potrebbe fare presto visita all’ex moglie di Eros Ramazzotti, che, di recente, ha mostrato al mondo tutta la sua avvenenza sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Per quest’occasione unica, la modella ha scelto un outfit seducente ed elegante. Si trattava di un abito nero, che lasciava le spalle scoperte e con uno spacco sul davanti davvero vertiginoso.