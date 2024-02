Fonte: IPA Marica Pellegrinelli

Grande gioia per Marica Pellegrinelli: l’ex moglie di Eros Ramazzotti è incinta del nuovo fidanzato William Djoko. Per l’ex modella si tratta del terzo figlio dopo Raffaella Maria e Gabrio Tullio e non potrebbe essere più felice. Gli ultimi anni non sono stati infatti facili e non solo per la separazione da suo marito. La giovane e futura mamma ha infatti dovuto affrontare alcune difficoltà legate alla salute, dopo la diagnosi di tumore che le ha cambiato la vita. Il dolore appartiene però al passato ed è pronta a vivere a pieno quest’amore che che le sta per donare un altro figlio.

Marica Pellegrinelli incinta del terzo figlio: “Siamo felici”

Il pancione è ormai evidente, e anche la sua felicità. Marica Pellegrinelli ha voltato pagina ed è serena al fianco di William Djoko, col quale ha dato una nuova possibilità all’amore dopo la separazione dal marito Eros Ramazzotti. La loro relazione ha però raggiunto un nuovo livello e insieme hanno deciso di mettere su famiglia. Per loro si tratta del primo figlio insieme ma lei è già mamma di due ragazzi che hanno mantenuto un ottimo con il papà e con la sorella maggiore Aurora Ramazzotti, che li ha resi giovanissimi zii del piccolo Cesare Augusto.

“Sono incinta! Sarò ancora mamma, siamo molto felici”, ha raccontato al settimanale Diva e Donna, specificando di non sapere ancora se si tratti di un maschietto o di una femminuccia. La pancia che cresceva rapidamente era già stata notata da qualche mese, verso dicembre, ma la notizia ufficiale è arrivata molto dopo e proprio dalla diretta interessata. Il piccolo arriva dopo anni di relazione: l’ex modella e Djoko hanno iniziato a frequentarsi a dicembre 2021 e da qual momento non si sono più lasciati.

Il tumore alle ovaie nel 2022

Non è di certo una gravidanza come le altre, per Marica Pellegrinelli, che prova la gioia di essere madre dopo aver scoperto e curato un tumore alle ovaie nel 2022. Il suo sogno di felicità non si è però mai interrotto e ha continuato a sperare, fino al giorno in cui non ha scoperto di aspettare un bambino. Della malattia aveva però raccontato molto dopo, preferendo tenere per sé il dolore che aveva appena attraversato.

“Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”, aveva spiegato ad agosto 2023, specificando di aver avvertito dei sintomi molto comuni che però – a un certo punto – l’avevano messa in allarme.

“Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento”, aveva scritto su Instagram, rivelando per la prima volta di essersi sottoposta a un’operazione superata brillantemente. Tra qualche mese, invece, diventa mamma.