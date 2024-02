Fonte: IPA Marina Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli sta per diventare mamma per la terza volta: la storia d’amore con William Djoko procede a gonfie vele, e questo è un periodo meraviglioso per lei. Dopo la separazione da Eros Ramazzotti, con cui ha avuto i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, sta guardando avanti: nel suo presente c’è Djoko, “l’unico uomo che ho presentato ai miei figli, a differenza di quello che è stato detto su di me”.

Marica Pellegrinelli racconta il periodo buio di Eros Ramazzotti: i debiti

In una lunga intervista a Grazia, Marica Pellegrinelli ha messo un punto a diverse questioni aperte, che i giornali hanno spesso ripreso. Non solo: ha ripercorso il suo passato e il suo presente. Oggi è facile al fianco del compagno William Djoko, con cui sta aspettando una bambina che nascerà a maggio e il cui secondo nome sarà Wilhelmina, un dolce omaggio alla mamma di Djoko, che è scomparsa a ottobre del 2023.

Nonostante il suo presente sia legato a Djoko, la Pellegrinelli ha affermato di essere ancora vicina all’ex marito, Eros Ramazzotti. Per il bene della famiglia, dei figli Raffaela e Gabrio. Non si sono mai allontanati davvero, e del resto Ramazzotti è in ottimi rapporti anche con l’ex moglie Michelle Hunziker. “Con Eros continuiamo a volerci bene e a prenderci cura dei nostri figli, Raffaela e Gabrio. Ha le chiavi di casa, lo vedo tutti i giorni quando passa a prenderli”.

Parlando del passato di Ramazzotti, ha voluto mettere in chiaro anche un altro aspetto, ovvero la situazione economica. “Tutte le persone pensano che mi sia sposata un milionario. Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni”. Tuttavia, non ha chiesto nulla per il mantenimento per sé: solo per i figli. “Come è giusto che sia, perché stanno principalmente con me”.

Marica Pellegrinelli incinta, il legame con William Djoko

Proprio William Djoko ha un ottimo rapporto con i figli di Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. E, in effetti, anche la Pellegrinelli ha sempre sostenuto Aurora, la figlia di Eros e Michelle, con cui ha mantenuto un legame. “Siamo state dieci anni insieme, la amo e l’ho amata tantissimo. Se ami una persona ami anche i suoi figli”. Un concetto di famiglia allargata che va ben oltre i pregiudizi e i litigi: l’amore finisce, e il bene resta.

In attesa del terzo figlio, il pancione è ormai evidente, e infatti nell’intervista ha confermato di essere al settimo mese. Ha affidato la conferma della gravidanza al settimanale Diva e Donna: “Sono incinta! Sarò ancora mamma, siamo molto felici”. Per lei, la gioia della dolce attesa è unica: nel 2022, infatti, dopo essersi sottoposta a una visita, ha scoperto di avere un tumore all’ovaio destro. Una volta superato l’intervento, si è concentrata sul suo benessere: oggi, è incinta di una bambina e con William Djoko è amore più che mai: “Io e William siamo affini e coetanei, ci capiamo al volo ma questo non si può spiegare. Questa terza maternità è un dono”.