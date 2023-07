Eros Ramazzotti, l’ex Marica Pellegrinelli malata: “Ho avuto un tumore”. Come sta oggi

Fonte: IPA Marica Pellegrinelli racconta per la prima volta del tumore ovarico

Una breve carrellata di foto ricordo e delle parole che lasciano il segno. Così Marica Pellegrinelli ha deciso di raccontare della malattia su Instagram, qualcosa di molto privato e che in prima battuta aveva voluto tenere per sé, “un po’ per riservatezza” ma anche “per paura”.

Alla modella, nonché ex moglie di Eros Ramazzotti, è stato diagnosticato un tumore per il quale ha dovuto subire un intervento. Oggi sta bene e la sua rinascita è l’occasione per rivolgere un messaggio a tutti a proposito dell’importanza della prevenzione.

Marica Pellegrinelli parla per la prima volta del tumore

“Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme”, inizia così il racconto di Marica Pellegrinelli sul suo profilo Instagram. Non ne aveva mai parlato pubblicamente “un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia”, come lei stessa ha scritto, ma anche “perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento”

Ricevere una diagnosi del genere – tumore ovarico – non è qualcosa che lascia indifferenti. Per una donna di 34 anni come lei, così come per qualsiasi altra, è la batosta che ti fa ripensare a tutto, rimescolando nella mente le carte di una vita che improvvisamente si trova in pericolo. Spesso diamo per scontate tante cose, grandi o piccole certezze che un evento del genere può spazzare via con un soffio, in men che non si dica.

La rinascita dopo la malattia

“Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA”, prosegue il post. La malattia ti trascina giù come una pesante zavorra ma, quando riesci a uscire da questo tunnel avvolto nell’oscurità, la luce che ne scaturisce è la più luminosa di sempre. Per l’ex moglie di Eros Ramazzotti è stato così e, a giudicare dalle sue parole, si può parlare di una vera e propria rinascita.

A distanza di un anno la modella è potuta tornare “finalmente su un set fotografico” e da qualche mese assapora quel tanto anelato “ritorno alla normalità”, che di ordinario non ha più nulla. Consapevole di sé, di essere “baciata dalla fortuna” e splendidamente felice, Marica ha ripreso in mano la sua vita tornando al lavoro ma soprattutto ai suoi affetti, le persone che l’hanno accompagnata e sostenuta senza mai abbandonarla in questo doloroso e spaventoso percorso. E adesso è tempo di “continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante”.

Marica Pellegrinelli e l’importanza della prevenzione

Il racconto di Marica Pellegrinelli è stato anche il pretesto – sacrosanto – per puntare i riflettori sull’importanza della prevenzione. Cosa che talvolta trascuriamo, trascinate nel solito tran tran delle nostre giornate piene di impegni. Eppure è essenziale “andare una volta in più dal medico e non una in meno”, come lei stessa ha scritto, prestando ascolto al nostro corpo anche quando agli occhi degli altri i nostri “malesseri” sono cosa da poco.

Un messaggio forte e rivolto a tutti, senza distinzioni, con la consapevolezza di aver avuto una seconda possibilità da vivere appieno con la famiglia, gli amati figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio e il suo nuovo amore William Djoko.