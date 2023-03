Prevenzione al femminile e ricerca: conoscere e combattere l’endometriosi

Fonte: Acqua dell’Elba

Marzo è il mese dedicato alla prevenzione al femminile. Per l’occasione continua l’impegno di Acqua dell’Elba e Fondazione Humanitas per la Ricerca con l’obiettivo di raccogliere fondi pr la ricerca, mettendo al centro la salute delle donne.

Endometriosi: una malattia da conoscere e combattere

Il primo appuntamento è per martedì 28 marzo alle ore 13.00. In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi infatti si svolgerà un webinar intitolato “Endometriosi, una compagna spesso invisibile” con Andrea Busnelli, ginecologo del centro Humanitas per lei di Humanitas San Pio X. L’incontro verrà moderato dalla dottoressa Maria Elena Di Fazio, Fund Raiser Coordinator Fondazione Humanitas per la Ricerca, con la partecipazione di Fabio Murzi, Presidente della Fondazione Acqua dell’Elba, e di Elisa Zini, Presidente dell’Associazione elbana EndoElba, voluta per sostenere le tante donne affette da endometriosi.

L’incontro ha come obiettivo quello di aumentare la consapevolezza riguardo l’endometriosi, partendo dai sintomi sino alla diagnosi, concentrandosi sui percorsi di trattamento di una malattia ancora poco conosciuta. In Italia soffrono di endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva, il fenomeno riguarda circa il 30-50% delle donne infertili oppure che hanno difficoltà a concepire. Mentre le donne che hanno ricevuto una diagnosi conclamata sono 3 milioni.

L’endometriosi è una patologia caratterizzata dalla proliferazione e dalla presenza di tessuto endometriale fuori dalla cavità uterina. Questo provoca delle infiammazioni croniche e acute che possono arrivare a coinvolgere anche altri organi. Con il tempo dunque l’endometriosi può causare lesioni ovariche e peritoneali anche molto profonde, senza considerare l’impatto psicologico di una patologia che – come dimostra l’esperienza di tantissime donne – risulta sempre più disabilitante.

Proprio per questo conoscere l’endometriosi è essenziale per portare avanti un percorso di prevenzione e ottenere una diagnosi precoce. Ricordiamo che l’endometriosi può essere invalidante e avere ripercussioni sia sulla qualità della vita che sulle relazioni. Purtroppo il pregiudizio è ancora molto diffuso in tantissimi ambienti e questo rende ancora più complicato gestire la patologia.

Ricerca e prevenzione al femminile: un impegno importante

L’iniziativa fa parte del progetto L’Essenza della Ricerca lanciato a fine 2022 da Acqua dell’Elba e Fondazione Humanitas per raccogliere fondi a favore della ricerca. Una iniziativa che ha permesso di donare 1.000 prodotti – come candele, profumatori per ambiente e gel igienizzante mani – a Fondazione Humanitas per la Ricerca. I prodotti acquistati nel mese di marzo inoltre saranno devoluti al progetto Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca, a sostegno della salute delle donne e della Ricerca di nuove terapie.

“Siamo molto orgogliosi della partnership con Fondazione Humanitas per la Ricerca – ha spiegato Fabio Murzi, Presidente di Acqua dell’Elba e della Fondazione – perché incarna lo spirito della nostra azienda, votata alla sostenibilità sociale e ambientale con progetti dedicati alla tutela del territorio, all’empowerment femminile e all’istruzione. Crediamo così profondamente a questi valori da realizzare sistematicamente iniziative di promozione per dare supporto anche a progetti di sanità e salute, come questo con le ragazze di EndoElba. La partnership con Fondazione Humanitas per la Ricerca ben si addice a questo nostro impegno votato al ‘prendersi cura’ della salute della persona a 360 gradi e auspichiamo di creare altre progettualità condivise fra le due realtà”.

Contenuto offerto da Acqua dell’Elba.