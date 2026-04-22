Peso e salute femminile: molto più di una questione estetica

La gestione del peso ha bisogno di un approccio integrato, che tenga insieme competenze mediche, nutrizionali e psicologiche. Ma soprattutto, ha bisogno di ascolto.

Ci sono temi che, per troppo tempo, sono stati raccontati in modo superficiale. Il peso corporeo è uno di questi. Ridotto spesso a una questione estetica, in realtà è un elemento profondamente intrecciato con la salute, l’equilibrio interiore e le diverse fasi della vita di ogni donna.

Con Francesca Dominici, Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell’alimentazione e Federica Barbagallo, Medico Chirurgo, Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo abbiamo trattato il tema, riportando al centro proprio questa complessità, invitando a cambiare sguardo: non più numeri sulla bilancia, ma benessere globale.

L’impatto su metabolismo e ormoni

Il corpo femminile attraversa trasformazioni continue. Dalla pubertà alla menopausa, ogni fase porta con sé cambiamenti ormonali che influenzano il metabolismo, l’energia e anche il modo in cui il corpo gestisce il peso.

In questo scenario, sovrappeso e obesità non sono semplici condizioni visibili, ma segnali di equilibri più profondi. Possono incidere sul sistema ormonale, aumentare il rischio di patologie e modificare la qualità della vita quotidiana. Comprendere questi meccanismi è già un primo passo verso una maggiore consapevolezza, lontana da giudizi e semplificazioni.

Quando il cibo occupa la mente

C’è poi un aspetto più silenzioso, ma altrettanto importante: il cosiddetto food noise. È quel sottofondo costante di pensieri legati al cibo che può diventare invasivo, influenzando scelte, emozioni e percezione di sé.

Non si tratta solo di “forza di volontà”. Il rapporto con il cibo nasce da un intreccio complesso di fattori biologici, emotivi e ambientali. E quando questi elementi si sovrappongono, può crearsi un circolo difficile da interrompere, in cui mente e corpo sembrano non dialogare più con serenità.

Riconoscere questo meccanismo, senza colpevolizzarsi, è fondamentale per iniziare a costruire un rapporto più equilibrato con l’alimentazione.

Un approccio più gentile e personalizzato

Il messaggio che emerge è chiaro: è tempo di superare le visioni rigide e i giudizi che per anni hanno accompagnato il tema del peso. Ogni donna ha una storia, un corpo e un equilibrio unico.

Per questo, la gestione del peso non può essere standardizzata. Ha bisogno di un approccio integrato, che tenga insieme competenze mediche, nutrizionali e psicologiche. Ma soprattutto, ha bisogno di ascolto.

L’obiettivo non è inseguire un ideale irrealistico, ma sentirsi meglio nel proprio corpo, ritrovare energia e costruire un rapporto più consapevole con sé stesse.

Perché prendersi cura del proprio peso, in fondo, non significa cambiare per aderire a uno standard. Significa scegliere, ogni giorno, di stare dalla propria parte.

Con il contributo di Novo Nordisk

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.