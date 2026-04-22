Herpes Zoster e patologie oncologiche

Nell’ambito del percorso di informazione “Herpes Zoster e……” abbiamo affrontato il tema della patologia nei pazienti oncologici con Davide Dalu, Responsabile Struttura Oncologia ad indirizzo infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano e con Davide Petruzzelli, Presidente La Lampada di Aladino ETS.

L’Herpes zoster, noto anche come fuoco di Sant’Antonio, è un’infezione virale che può colpire in modo più aggressivo chi affronta un tumore. Le terapie oncologiche e la malattia stessa possono indebolire il sistema immunitario, favorendo la riattivazione del virus.

Complicanze e impatto sulle cure

Tra le conseguenze più frequenti c’è la nevralgia post-erpetica, un dolore persistente che può compromettere significativamente la qualità della vita. Nei casi più complessi, l’infezione può interferire con il percorso terapeutico oncologico, causando ritardi o modifiche nei trattamenti. Nonostante ciò, la consapevolezza del rischio resta ancora limitata e le informazioni ricevute dai pazienti possono essere disomogenee.

Vaccinazione e prevenzione: un’opportunità da conoscere

La vaccinazione rappresenta oggi uno strumento efficace per ridurre il rischio di sviluppare il virus dell’herpes zoster e le sue complicanze. Secondo le indicazioni dell’AIOM, è importante valutare il momento più adatto per vaccinarsi, idealmente prima dell’inizio delle terapie immunosoppressive o in fasi di maggiore stabilità clinica, sempre in accordo con il proprio oncologo. Rafforzare informazione e sensibilizzazione è essenziale per aiutare i pazienti a proteggersi in modo consapevole lungo tutto il percorso di cura.

Sponsor dell’iniziativa è GSK

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.