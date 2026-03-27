Herpes Zoster e cuore: quando le patologie cardiovascolari aumentano il rischio

Una nuova serie di approfondimenti accende i riflettori sui fattori che possono favorire la riattivazione del virus e sulle strategie per proteggere i pazienti più fragili

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123rf Herpes zoster, chi soffre di malattie cardiovascolari rischia di più, ecco perché

Una nuova serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla consapevolezza su una condizione spesso sottovalutata ma tutt’altro che rara: l’Herpes Zoster e … Conosciuto anche come “Fuoco di Sant’Antonio”, questo virus può riattivarsi nel tempo, causando lesioni cutanee dolorose e, in alcuni casi, conseguenze persistenti come la neurite post-erpetica, caratterizzata da dolore cronico anche a distanza di mesi.

Se l’età rappresenta uno dei principali fattori di rischio, non è l’unico elemento da considerare. La presenza di alcune patologie croniche, infatti, può aumentare significativamente la probabilità di riaccensione del virus. Tra queste, un ruolo particolarmente rilevante è svolto dalle malattie cardiovascolari.

Le persone affette da patologie cardiovascolari, come lo scompenso cardiaco, presentano spesso una maggiore vulnerabilità generale dell’organismo. Questo stato può riflettersi anche sul sistema immunitario, rendendolo meno efficace nel tenere sotto controllo virus latenti come quello della varicella-zoster. È proprio questa riduzione delle difese immunitarie che può favorire la riattivazione del virus, aumentando il rischio di sviluppare l’infezione.

Ma le conseguenze non si fermano qui. L’Herpes Zoster può avere un impatto significativo sul benessere complessivo dei pazienti cardiopatici. Il dolore acuto e, nei casi più complessi, quello cronico legato alla neurite post-erpetica, possono compromettere la qualità della vita, limitare le attività quotidiane e influire negativamente anche sull’equilibrio clinico generale. Nei pazienti già fragili, ogni ulteriore fattore di stress per l’organismo può tradursi in una gestione più complessa della patologia di base.

Per questo motivo, la prevenzione gioca un ruolo fondamentale. Il primo passo è la consapevolezza: conoscere il proprio livello di rischio e parlarne con il medico di riferimento. È importante valutare insieme allo specialista le strategie più adatte per ridurre le probabilità di riattivazione del virus, adottando un approccio personalizzato che tenga conto della storia clinica del paziente.

Accanto al monitoraggio costante della patologia cardiovascolare, mantenere uno stile di vita sano, seguire correttamente le terapie prescritte e informarsi sulle possibilità di protezione disponibili rappresentano strumenti concreti per tutelare la propria salute.

Perché prendersi cura del cuore significa anche proteggere l’organismo da condizioni che, se trascurate, possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita.

Sponsor dell’iniziativa è Gsk