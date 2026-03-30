Abbi cura di te, il talk dedicato all’obesità, oltre il peso e lo stigma

L'obesità è una patologia cronica che incide sul benessere psicologico e fisico

DiLei è il magazine femminile di Italiaonline lanciato a febbraio 2013, che parla a tutte le donne con occhi al 100% femminili.

Durante il primo evento di DiLei TakeCare – Abbi cura di te, a tutte le età – tenutosi il 24 marzo, si è parlato di obesità, una patologia cronica riconosciuta come tale in Italia, con un impatto sia sul benessere fisico che psicologico. Un tema che richiede ancora maggiore consapevolezza e sensibilizzazione collettiva.

Ne abbiamo parlato con la Prof.ssa Simona Bertoli, Direttore Centro Ambulatoriale Obesità di Auxologico Irccs – Professore ordinario di scienze dietetiche applicate all’Università di Milano e Iris Zani, Presidente dell’Associazione Amici Obesi.

Con in contributo non condizionante di Eli Lilly

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.