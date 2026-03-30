Abbi cura di te, il talk dedicato all’obesità, oltre il peso e lo stigma

Durante il primo evento di DiLei TakeCare – Abbi cura di te, a tutte le età – tenutosi il 24 marzo, si è parlato di obesità, una patologia cronica riconosciuta come tale in Italia, con un impatto sia sul benessere fisico che psicologico. Un tema che richiede ancora maggiore consapevolezza e sensibilizzazione collettiva.
Ne abbiamo parlato con la Prof.ssa Simona Bertoli, Direttore Centro Ambulatoriale Obesità di Auxologico Irccs – Professore ordinario di scienze dietetiche applicate all’Università di Milano e Iris Zani, Presidente dell’Associazione Amici Obesi.
Con in contributo non condizionante di Eli Lilly