Uomini, cos’è la crisi di mezza età e come affrontarla (se sei una moglie)

C’è un momento, nella vita di ogni uomo, tra i 40 e i 50 anni, che preoccupa particolarmente tutte le mogli del mondo, stiamo parlando della crisi di mezza età. Ma cos’è, esattamente, questo momento destinato a sconvolgere l’equilibrio della persona e della coppia? Scopriamolo insieme.

Cos’è la crisi di mezza età

Arriva un momento nella vita in cui tutto sembra mutare. Le convinzioni di un tempo, i bisogni e i desideri che hanno sempre accompagnato una persona sembrano voler lasciare spazio a qualcosa di nuovo. Ma questo non avviene in maniera stimolante, anzi, spesso si manifesta con un’insofferenza piuttosto evidente, con la svogliatezza e un’irascibilità diffusa.

A questo, si aggiungono i cliché più comuni, come l’acquisto di una nuova e costosissima macchina, l’iscrizione improvvisa in palestra, i flirt con ragazze più giovani e persino i tradimenti. Ma vogliamo rassicurare tutte le mogli del mondo sul fatto che questa non è una verità universale.

Ma perché arriva questa fantomatica crisi di mezza età? E come mai accomuna così tanti uomini? Secondo una ricerca condotta da Nick Haslam, professore di psicologia della University of Melbourne, e pubblicata su The Conversation, la crisi di mezza età arriverebbe, per gli uomini, con la consapevolezza dell’età.

Esattamente, questo grande cambio di rotta, avviene quando gli uomini smettono di sentirsi immortali, come quando erano adolescenti, e iniziano a capire che gli anni sono trascorsi, forte troppo velocemente, e che la fine non è poi così lontana. Una visione un po’ macabra e pessimistica, dobbiamo ammetterlo, tuttavia più che logica.

Questi pensieri, anche se inconsci, generano inevitabilmente, la necessità di mettersi in discussione: ho fatto le scelte giuste? Ho raggiunto tutti i miei obiettivi? Ho fatto abbastanza? Domande che inevitabilmente portano la persona a mettersi in discussione.

La crisi di mezza età come opportunità

Ma questo momento di consapevolezza non deve trasformarsi in un dramma, anzi. La crisi di mezza età, se accolta e compresa, può trasformarsi in una grande opportunità per rimettere insieme i tasselli mancanti e per iniziare, con motivazione, una nuova fase della propria vita.

Certo è che il rovescio della medaglia presenta una situazione tutt’altro che entusiasmante, soprattutto per le donne. Se quel segno di maturità non viene percepito, il rischio è che gli uomini si lascino andare sotto ogni punto di vista, nel bene e nel male. Potrebbero iniziare a trascurarsi e a diventare pigri, a cedere a quella sensazione che mina la loro autostima. O potrebbero iniziare ad assumere comportamenti dannosi per loro stessi e per le persone che gli sono accanto (vedi tradimenti o flirt).

Come sopportare e supportare un marito

Arriviamo al dente dolente della situazione intera. Qualora l’uomo che avete al vostro fianco ha raggiunto la fatidica età della crisi e non accenna a prenderne consapevolezza, potreste ritrovarmi in una situazione assai complessa e delicata. Ma non temete, a tutto c’è rimedio.

La prima cosa da fare è quella di instaurare un dialogo con vostro marito per capire quali sono gli aspetti della sua vita dei quali non è più soddisfatto. Questa è anche un’ottima opportunità per riflettere sulla situazione di coppia e su eventuali aspetti da migliorare o modificare. Senza la comunicazione, il rischio sarebbe quello di aumentare ancora di più il gap già presente a causa della crisi di vostro marito.

Anche se la situazione può risultare pesante, cercante di non scoraggiarvi e, anzi, di tirare fuori il vostro lato più combattivo, tenace e femminile. Non fategli mancare attenzioni e rassicurazioni, la crisi di mezza età, infatti, mina l’autostima degli uomini che potrebbero cercare le conferme di cui hanno bisogno al di fuori del matrimonio.

La vostra sensibilità e l’ascolto supporteranno vostro marito in questo momento e insieme, come sempre, potrete risolvere ogni problema, anche la temutissima crisi di mezza età.