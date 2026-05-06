Boy sober, prendersi una pausa dagli uomini (e riprendere in mano il proprio tempo)

Forse ci serve un periodo di disintossicazione dagli uomini per ritrovare noi stesse e la nostra energia, lontane dalle delusioni

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iStock Un periodo di pausa dall'amore per ritrovare se stesse: il trend boysober

Il boy sober è un trend che consiste nel prendersi una pausa volontaria da relazioni e dating per concentrarsi su sé stesse.

La vita sentimentale, negli ultimi tempi, è messa parecchio alla prova: tra dating app, difficoltà a fidarsi e red flag ambulanti.

È una pausa strategica per ristabilire la nostra energia e fare chiarezza sui nostri bisogni.

Cos’è davvero il boy sober (e no, non è una tecnica anti-uomini)

Conosci un ragazzo, parlate per qualche giorno sui social e finalmente uscite. L’appuntamento non è dei migliori ma resta passabile. Parlate ancora qualche giorno, ti crei una speranza e poi lui scompare.

L’ennesima conoscenza andata male. L’amore sta diventando un lavoro a tempo pieno? Diciamo che, per quante energie richiede, pare proprio di sì. Ma ora sei stufa e vuoi prenderti una pausa.

Eccoci nel periodo boy sober, la tendenza a interrompere qualsiasi interazione romantica, dating app e conoscenza con uomini per un determinato periodo di tempo. Un detox consapevole che porta a ritrovare la propria energia mettendosi al primo posto.

Si tratta di una pausa temporanea che ha lo scopo di aiutarci a ritrovare autostima e di rendere chiari i nostri bisogni, in primis a noi stesse. Il ghosting, gli appuntamenti finiti male o le situationship sono vicende amorose all’ordine del giorno, che però ci consumano lentamente.

Il fenomeno del boy sober ci permette di abituarci a stare bene anche sole, senza riempire l’assenza con qualcuno che non ci fa vivere il vero amore con la “A” maiuscola. Riscoprire le proprie esigenze ci permette di stabilire dei nuovi standard che, chi lo sa, ci faranno conoscere la persona giusta?

Nel frattempo, pensiamo a noi stesse: adesso hai davvero la scusa per poter dire “Basta uomini” (per ora).

Dating burnout: rimediamo con il boy sober

Le dating app sono davvero una comodità se si vuole conoscere qualcuno di nuovo. È l’uso che se ne fa che ormai ha alterato tutta la chimica che poteva nascere.

Chattare è diventato sport olimpico: mantenere viva la conversazione, cercare di ignorare tutte le red flag e fare finta che un uomo che ti risponde dopo giorni sia davvero interessato a uscire.

Andiamo in dating burnout, una stanchezza che deriva da relazioni superficiali e situazioni come il ghosting.

La disillusione che ruota attorno alle dating app porta le persone a non impegnarsi nelle conoscenze: ci si ritrova a fare mille tentativi per far decollare una relazione unilaterale.

Inoltre, l’illusione di avere infinite possibilità che ci vengono mostrate danno l’idea di avere sempre un piano B. Ahimè non sarà mai così se noi, in primis, fatichiamo a costruire i rapporti e non ci lasciamo conoscere nella speranza di aspettare “il meglio” che potrebbe esserci allo scroll dopo.

Avere un partner non è più considerato uno status symbol e non è nemmeno necessario. L’esplorazione di sé e la realizzazione dei propri obiettivi sono gli unici ingredienti che ci interessano davvero.

Essere boy sober riflette la voglia di avere un po’ di spazio personale e di definire noi stesse fuori da una relazione.

Un detox emotivo consapevole, ma forse anche una risposta anticipatoria all’ansia da dating.

Boy sober: cosa accade quando smetti di cercare un uomo

Prendendoci del tempo lontano da dinamiche tossiche, i benefici che noteremo saranno davvero molti. L’individualismo oggigiorno è radicato, perciò gli aspetti che ci riguardano in prima persona come la salute mentale, il tempo e il lavoro, hanno un’importanza maggiore rispetto a tempi passati.

Avere un uomo accanto non è tra le nostre priorità: senza passare per ciniche, semplicemente mettiamo al primo posto noi e il nostro benessere.

L’autostima, così, fa passi da gigante. Non siamo più disposte a rinunciare, ad accontentarci o adattarci se la relazione non ci sembra valerne la pena.

Senza il feedback delle dating app, torniamo ad avere una visione di noi più stabile, non misurata in base ai like ricevuti o alla frequenza con cui ci rispondono.

Nel periodo boy sober, il tempo viene distribuito meglio. Non sprechiamo più momenti a scegliere l’outfit per un’uscita che siamo sicure andrà male. Non viviamo più per apparire, ma per sentire. Con meno distrazioni, l’attenzione si concentrerà molto di più su ciò che ci interessa.

La nostra energia torna ad essere stabile poiché l’umore non dipenderà più da una risposta a un messaggio, un like o un invito a cena aspettato con ansia. Ci saremo solo noi e i nostri hobby. E le nostre amiche, che a furia di sentire di appuntamenti andati male avranno bisogno anche loro di un periodo boy sober.

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Boy sober e relazioni: perché le amiche diventano fondamentali

Il boy sober è un periodo lontano dagli uomini, non una pausa dalle relazioni sociali. Riprendendoci il nostro tempo, possiamo dedicare più attenzione anche alle nostre amiche, il nostro sostegno numero uno. Sono in prima linea quando si tratta di ascoltare i nostri problemi d’amore, dirci come rispondere a un messaggio o rassicurarci quando l’ennesima red flag salta fuori. Meritano tutto il riconoscimento.

Astenersi per un periodo da qualsiasi interazione romantica fa sì che il nostro affetto venga incanalato verso le amiche, fortificando il legame e il gruppo.

Le chiacchiere tra amiche sono un vero e proprio beneficio dopo un periodo a rincorrere uomini. Ci aiutano a regolare le emozioni, i pensieri e ad avere sempre una spalla su cui piangere (ma non troppo, non disperiamoci troppo per gli uomini).

I problemi di cuore li abbiamo tutte: parlarne tra amiche aiuta a creare anche una rete solida e un’intimità tale da diventare il nostro porto sicuro per future crisi amorose.

Il boy sober non è una fuga dagli uomini, ma una scelta consapevole

Le delusioni che accumuliamo mentre frequentiamo gli uomini diventano un fardello pesante da sopportare. È per questo che è nato il fenomeno del boy sober: allontanarci per un periodo dalle interazioni romantiche per ritrovare il nostro equilibrio e una routine stabile.

Le dating app fanno vacillare la nostra autostima e la gestione delle relazioni, poiché fenomeni come il ghosting o il breadcrumbing (messaggi lasciati a intermittenza, come briciole) ci fanno vivere in continuo stato di allerta. Come se la risposta a un nostro messaggio dipendesse unicamente da noi.

È chiaro che un periodo di disintossicazione è necessario. È qui che accorrono in soccorso le nostre amiche, per ricordarci che chi è interessato a noi deve essere anche sincero nelle intenzioni, e che un po’ di tempo per noi non guasta mai.

Crearsi una nuova routine incentrata sui nostri hobby è proprio ciò che ci vuole.

Perché è quando smetti di cercare qualcuno che inizi davvero a trovarti.