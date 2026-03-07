Chi è Senhit, la vincitrice di San Marino Song Contest 2026 (con Boy George)

Senhit è una veterana dell'Eurovision Song Contest, dove ha rappresentato spesso San Marino: anche nel 2026 ha conquistato l'ambita partecipazione

Si chiama Senhit, è nata a Bologna e ha vinto il San Marino Song Contest 2026, pronta a rappresentare il terzo Stato più piccolo d’Europa all’Eurovision Song Contest 2026, dove l’Italia manderà, come da tradizione, il vincitore del Festival di Sanremo, ovvero Sal Da Vinci. Ma chi è l’artista italiana che ha battuto il resto dei partecipanti nella finale condotta da Simona Ventura?

Chi è Senhit, gli esordi e la carriera

Nel 2025 c’era Gabry Ponte a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest, con la sua Tutta l’Italia. Nel 2026, l’onore tocca a Senhit, nata e cresciuta nel capoluogo emiliano da genitori eritrei l’1 ottobre 1979. Proprio nel 2025 è stata Ambassador e Spokesperson per San Marino, e ci aveva raccontato l’atmosfera adrenalinica dell’Eurovision. Stiamo parlando della “più internazionale delle artiste italiane”, e per lei non è la prima volta, anzi: è stata già scelta nel 2011 e nel 2020 per rappresentare San Marino all’ESC (in seguito l’evento è stato annullato per Covid). Tornata nel 2021 sul palco d’Europa, ora è pronta per scrivere una nuova pagina con Superstar, brano con cui ha collaborato con Boy George.

Il suo esordio risale ai musical di Massimo Ranieri e della Disney: ha cantato prima in italiano e poi in inglese. Ricordiamo ancora il suo album d’esordio del 2005 firmato Panini, guidato da Gaetano Curreri e con una storica cover di Francesco Guccini. Nel corso della sua carriera ha poi collaborato con diversi artisti, come Gaetano Curreri degli Stadio e ha aperto i tour di numerosi artisti, come Zucchero e Francesco Renga. Di tempo ne è passato dal 2011, quando è stata selezionata da San Marino RTV per rappresentare San Marino per la prima volta, con il brano Stand By. Nel 2026, al San Marino Song Contest ha trionfato con il brano Superstar.

La vittoria al San Marino Song Contest 2026

Si è tenuta il 6 marzo 2026 la finale del San Marino Song Contest, con la conduzione di Simona Ventura. In programma dal 12 al 16 maggio, a Vienna, l’Eurovision Song Contest è la kermesse musicale che unisce i popoli. Poco dopo la vittoria, Senhit ha commentato il rappresentante dell’Italia: “Sono molto felice, avevo seguito Sanremo a tratti perché ero impegnata. Sal Da Vinci? Sono contenta della sua vittoria e lo stimo. Mi è sempre piaciuto”, ha sostenuto quindi Da Vinci, dopo le contestazioni per la vittoria a Sanremo.

L’esibizione per il San Marino Song Contest è doppiamente speciale, considerando che c’è al suo fianco anche Boy George: il feat ha funzionato, conquistando i giudici della competizione (Morgan, Iva Zanicchi e Red Ronnie). Il Premio SIAE è invece andato a Dolcenera (insieme al Premio della Critica); Rosa Chemical ha conquistato il Premio Titano Style, Maya Azucena il Premio Dreaming San Marino e Pellegrina Pibigas il premio Ludovico Di Meo. Paolo Belli si è invece classificato al terzo posto.

E Senhit, che è una veterana dell’Eurovision, è ora pronta a tornare su quel palco: il suo è un talento dall’indiscusso respiro internazionale, un ritmo che incalza, in cui ha sempre sperimentato con diversi generi, dal funky al pop, lasciandosi tentare anche dalle ballad.