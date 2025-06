Senhit, un grande show per i 15 anni di San Marino all’Eurovision

Fonte: Corinne Cumming Senhit

L’appuntamento è domenica 15 giugno per festeggiare i 15 anni della presenza di San Marino all’Eurovision Song Contest. Il grande show s’intitola The Purple Night ed è condotto da Senhit.

Ideata e condotta da Senhit, la serata è un momento di musica e spettacolo, in cui la cantante e performer condividerà il palco e il divertimento con alcuni dei protagonisti dell’Eurovision.

The Purple Night, San Marino all’Eurovision: la scaletta

The Purple Night accoglie infatti alcuni dei volti che hanno segnato tappe importanti nel cammino di San Marino all’Eurovision: Valentina Monetta, icona dell’Eurovision per il Paese, che ha rappresentato la Repubblica tre volte consecutive: nel 2012 con Facebook Uh Oh Oh, nel 2013 con Crisalide (Vola).

Nel 2014 con Maybe (Forse), brano con cui ha conquistato la qualificazione alla finale, classificandosi al 24° posto; Serhat, artista turco che ha difeso i colori di San Marino in due edizioni: nel 2016 a Stoccolma con I Didn’t Know (12° in semifinale), e nel 2019 a Tel Aviv con Say Na Na Na, conquistando la finale e classificandosi 19° su 26; Jessika, che ha rappresentato San Marino all’Eurovision 2018 con il brano Who We Are, in collaborazione con la cantante tedesca Jenifer Brening; MEGARA, gruppo rock spagnolo che ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2024 con l’energico brano “11:11”, lasciando il segno per originalità e presenza scenica.

Jimmie Wilson si è esibito nel 2017 a Kiev con Spirit of the Night, rappresentando San Marino con un duetto energico e carismatico, accompagnato da Valentina Monetta; Piqued Jacks, la band che ha portato in alto il nome di San Marino all’Eurovision 2023, dopo aver vinto la selezione nazionale Una Voce per San Marino con il brano Like an Animal.

Senhit conduttrice della serata

A condurre The Purple Night è Senhit che per l’occasione intervista durante la giornata i protagonisti dell’evento nel suo speciale format, Under the Umbrella.

Senhit ha rappresentato più volte San Marino all’Eurovision, nel 2011 e nel 2021, oltre che all’Eurovision Home Concerts del 2020. Quest’anno alla kermesse musicale più famosa al mondo ha avuto il ruolo speciale di inviata speciale per San Marino, offrendo al pubblico un punto di vista unico dietro le quinte, e ha svolto la funzione di spokesperson, annunciando i voti della Repubblica con il suo carisma e la sua simpatia (leggi la nostra intervista).

Invece, l’edizione 2025 è stato scelto come rappresentate di San Marino, Gabry Ponte che ha portato il brano Tutta l’Italia, il jingle tormentone del Festival di Sanremo.