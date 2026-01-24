Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest 2026: “Ci divertiremo!”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Simona Ventura

Simona Ventura sarà alla guida della finale del San Marino Song Contest 2026 in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana (RSM). L’evento che decreterà l’artista chiamato a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision quest’anno – lo scorso anno era toccato a Gabry Ponte – e l’annuncio ufficiale è arrivato da San Marino RTV. La serata sarà trasmessa in diretta proprio su San Marino RTV, al canale 550 del digitale terrestre, ma anche su Radio San Marino.

Super Simo alla conduzione della finale d’accesso a Eurovision 2026

Scegliere Simona Ventura per la conduzione della quinta edizione del San Marino Song Contest vuol dire affidarsi a chi questo mestiere lo sa fare e bene. Professionalità, simpatia e coinvolgimento sono assicurati, d’altronde lei non è certo la prima volta che si trova a fronteggiare un palco simile. Oltre a diversi programmi musicali ha condotto nel 2004 il Festival di Sanremo: si può dire che conosca a menadito le regole di show di tale portata.

Lo sa bene il direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, quando afferma che “Simona Ventura è una delle figure più riconoscibili e influenti della televisione italiana”. Una professionista che “ha attraversato oltre trent’anni di piccolo schermo reinventandosi più volte e mantenendo una forte identità professionale, fatta di energia, linguaggio diretto e grande capacità di intercettare il pubblico”, si legge ancora nel comunicato.

Roberto Sergio ringrazia soprattutto Mediaset “per la disponibilità e la deroga concessa” ma è proprio sulla conduttrice, reduce dall’esperienza al Grande Fratello, che spende parole di elogio. “Con il suo carisma saprà di certo infondere all’evento di punta della programmazione primaverile dell’emittente un’impronta forte, dinamica e di grande spettacolo televisivo”. “A lei va un ringraziamento speciale” – si legge ancora nel comunicato – “per il suo entusiasmo e la partecipazione attiva, che daranno indubbiamente valore aggiunto alla serata”.

L’entusiasmo di Simona Ventura

Dal canto suo, la conduttrice non ha nascosto l’emozione per questa nuova avventura, accolta con curiosità e sincero entusiasmo: “Ci divertiremo! Da tempo seguo il San Marino Song Contest e, guardandolo, ho sempre desiderato di poterlo presentare. Finalmente è arrivato il momento”. Super Simo sembra quindi pronta a prendere il posto di Flora Canto e Francesco Facchinetti (conduttori della precedente edizione) e a mettersi in gioco, con lo spirito leggero e partecipativo che da sempre la contraddistingue.

Per lei si tratta anche di uno dei primi impegni televisivi dopo la recente esperienza alla conduzione del GF, andato in onda tra settembre e dicembre 2025, che ha segnato il suo ritorno a Mediaset dopo diversi anni.

San Marino Song Contest 2026: le novità della nuova edizione

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, si articolerà in tre serate in diretta eurovisione su San Marino RTV. Il format prevede due semifinali, in programma il 3 e il 4 marzo, con 20 partecipanti ciascuna selezionati attraverso il percorso Dreaming San Marino Song Contest. Alla finale del 6 marzo accederanno quindi 20 artisti: 10 emergenti e 10 big. In palio, lo sappiamo, non c’è solo la vittoria del concorso, ma soprattutto il pass per l’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna. Un traguardo ambitissimo dai partecipanti che rende l’attesa ancora più trepidante.