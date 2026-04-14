Chi è Francesco Chiofalo, il tumore, Temptation Island e l’amore per Drusilla Gucci

Il tumore al cervello, Temptation Island e il trapianto di barba: chi è Francesco Chiofalo, il discusso influencer.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesco Chiofalo

Personal trainer, protagonista di Temptation Island e influencer: Francesco Chiofalo è un personaggio televisivo e dei social, spesso al centro di dibattiti e polemiche.

Chi è Francesco Chiofalo

Classe 1989, Francesco Chiofalo è sempre stato appassionato di sport. Sin da giovanissimo ha iniziato a praticare rugby, abbandonando la carriera agonistica a causa di un infortunio. Nonostante ciò l’allenamento ha continuato a fare parte della sua vita, spingendolo a diventare un personal trainer di professione.

L’esordio in televisione arriva nel 2017 grazie a Temptation Island, programma a cui prende parte insieme a Selvaggia Roma che all’epoca era la sua fidanzata. Divertente, ironico e sopra le righe, Chiofalo si fa notare da subito, guadagnandosi il soprannome di Lenticchio e diventando uno dei personaggi più apprezzati dello show.

Dopo l’uscita dalla trasmissione continua a prendere parte a programmi tv, diventando celebre soprattutto su Instagram. Nel 2022 prende parte a La pupa e il secchione con Barbara D’Urso arrivando terzo insieme a Valentina Matteucci.

Chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo

La vita sentimentale di Francesco Chiofalo è stata piuttosto movimentata e vissuta sempre sotto i riflettori. Dal 2012 al 2018 è stato fidanzato con Selvaggia Roma, con cui ha preso parte al reality Temptation Island. Nel 2019 l’amore per Antonella Fiordelisi, poi l’addio e l’inizio di una relazione con Drusilla Gucci, la pronipote del fondatore della celebre maison di moda. Oggi Francesco è fidanzato con Manuela Carriero, protagonista, come lui, di Temptation Island e Uomini e Donne.

Il tumore al cervello

La storia di Francesco Chiofalo è stata segnata anche dalla scoperta di un tumore al cervello e da un percorso di guarigione raccontato sui social. Nel 2019 l’ex volto di Temptation Island affrontò l’intervento chirurgico per rimuovere un meningioma.

“Era un tumore di 5 centimetri infilato nel mio cervello – racconterà tempo dopo -. Continuava a crescere a vista d’occhio, era come avere una bomba a orologeria in testa ma ce l’ho fatta. È stato il momento più brutto della mia vita. Quando ho riaperto gli occhi ho fatto subito così con i piedi e ho visto che si muovevano e che ci vedevo. Ho detto ‘Dio grazie’”.

Gli interventi chirurgici

Chiofalo è famoso anche per essersi sottoposto ad una serie di interventi chirurgici che hanno cambiato nel tempo il suo aspetto. Dal naso alla mascella, sino alle labbra, il personal trainer romano è finito spesso sotto i ferri per dei ritocchini. Ha inoltre realizzato un trapianto di barba in una clinica privata in Turchia dove si è sottoposto ad un intervento di ben 12 ore.

“Questo intervento l’ho voluto fare io e non mi devo vergognare di niente. Io non avevo la barba come tutti gli altri, ce l’avevano pure i peggio co***ni e io no e la volevo. Così me la sono fatta trapiantare. Non averla mi faceva stare male, come ce l’hanno tutti gli altri maschi anche io la volevo”, il suo commento alla vicenda.

Ha inoltre cambiato il colore degli occhi con un’operazione chiamata cheratopigmentazione. “Mi sono rifatto i denti, il naso, le labbra, ho fatto varie punture sul viso, poi ho fatto la riduzione dell’orecchio e l’impianto della barba. Poi mi sono alzato una mattina e ho detto: “Voglio gli occhi di un Husky”. E l’ho fatto”, ha spiegato.