Selvaggia Roma si sposa, la proposta da sogno del fidanzato Luca Teti

Selvaggia Roma è pronta a pronunciare il fatidico sì. La popolare influencer, nota per la partecipazione alla prima edizione di Temptation Island, ha ricevuto la proposta dal fidanzato Luca Teti in un giorno molto speciale: quello del battesimo della loro primogenita Luce, nata ad ottobre 2024. Un momento doppiamente magico, che la coppia ha condiviso anche con i fan sui social.

La proposta di matrimonio a Selvaggia Roma

Selvaggia Roma sta vivendo un momento a dir poco magico da un punto di vista sentimentale. Diventata mamma della piccola Luce lo scorso ottobre, l’influencer appare ogni giorno più felice accanto al fidanzato Luca Teti, con il quale fa coppia dal 2022. Un amore solido, che presto culminerà nei fatidici fiori d’arancio: lo ha annunciato l’ex volto del GF Vip condividendo sui social la romantica proposta del suo compagno, arrivata in una giornata speciale.

Durante il battesimo della piccola Luce, infatti, Selvaggia è stata bendata e portata in una location in cui il suo compagno aveva posizionato una grossa scritta con la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?“. Emozionata e commossa, la Roma non ha fatto attendere la sua risposta, condividendo con i follower anche alcuni scatti del bellissimo anello ricevuto.

“La nostra magnifica luce. Una giornata bellissima dove abbiamo celebrato anche la proposta di matrimonio come in una favola. Grazie amore mio @lucateti9 che hai reso tutto così magico” recita la didascalia del post pubblicato dall’influencer. Un carousel all’insegna della semplicità e dei buoni sentimenti, che riempiono la vita dell’ex concorrente di Temptation Island.

La storia d’amore tra Selvaggia Roma e Luca Teti

Selvaggia Roma è diventata popolare partecipando alla prima edizione di Temptation Island insieme al fidanzato dell’epoca Francesco Chiofalo. I due, dopo diversi tira e molla, si separarono definitivamente nel 2017. Nel 2022 l’influencer conobbe il calciatore Luca Teti: un amore travolgente, che dopo pochi mesi vide la coppia già pronta ad allargare la famiglia.

La gravidanza, tuttavia, non andò a buon termine, e la Roma si trovò ad affrontare il dramma dell’aborto: “Si sarebbe chiamata Mia. Purtroppo al quinto mese di gravidanza ho contratto un virus di quelli che non lasciano scampo in situazioni simili. Di lì a pochissimo il cuore di mia figlia ha smesso di battere e l’ho visto proprio durante un’ecografia. Mi hanno operato subito, ventitré ore di travaglio con la consapevolezza che non l’avrei potuta abbracciare viva. Ho dovuto partorire un corpicino che non c’era più. Ancora adesso, mentre ne parlo, mi fa male il cuore. Il più grande dolore mai provato” raccontò sui social.

Due anni dopo, nel 2024, Selvaggia e Luca hanno finalmente potuto realizzare il loro sogno di diventare genitori, abbracciando la piccola Luce: un percorso difficile e complesso, che l’ex protagonista del GF Vip è riuscita a portare a termine soprattutto grazie alla vicinanza del suo compagno. “Grazie a te che mi sei stato vicino sempre anche nel momento del cesareo tenendomi la mano, guardandomi negli occhi e piangendo con me. Tu sai!” lo aveva ringraziato sui social. Insomma, tutto ben quel che finisce bene.