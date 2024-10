Fonte: Getty Images Selvaggia Roma

Selvaggia Roma è finalmente diventata mamma. Il fidanzato dell’ex gieffina, Luca Teti, infatti, ha dato il lieto annuncio, condividendo un’Instagram story in cui ha raccontato anche il difficile parto della sua compagna di vita.

Selvaggia Roma, la nascita di Luce

Selvaggia Roma ha dato alla luce la sua piccolina domenica 20 ottobre 2024 e se, ancora, l’ex gieffina non ha presentato la piccola ai suoi ammiratori, attraverso Instagram, il neo papà Luca Teti ha voluto annunciare il lieto evento con un comunicato social. Nel suo contenuto digitale, il fidanzato di Selvaggia Roma ha svelato che il suo parto è stato piuttosto complicato, visto che ha dovuto subire un travaglio di circa quattordici ore, ma, in seguito, ha dovuto subire comunque un cesareo: “Finalmente dopo 14 ore di travaglio interminabili con Super Mamma Sabrina che, fino all’ultimo, ha provato a fare parto naturale… I medici hanno dovuto agire con un parto cesareo”.

Selvaggia Roma e Luca Teti hanno scelto un nome davvero particolare per la neo arrivata, che trasmette l’amore che già i due genitori provano per lei. La piccola, infatti, è stata chiamata Luce: “Alle 19.52 è venuta al mondo la nostra Luce!”. Il neo papà ha voluto fare anche una dedica all’ex gieffina per la forza con cui ha affrontato quest’importante evento: “Selvaggia Roma sei stata fortissima. Ti amo da morire, grazie per avermi regalato questa gioia enorme. Comunque super mamma Sabrina sta bene”.

Selvaggia Roma, la gioia dopo l’aborto

Selvaggia Roma è finalmente diventata mamma, dopo aver subito un evento molto doloroso. In passato, infatti, l’ex gieffina ha subito un aborto e, per lei, la gravidanza della piccola Luce è stata come tornare a vivere, come ha svelato da lei stessa, quando ha annunciato la sua gravidanza: “Volevo condividere con voi questa gioia immensa. Siamo davvero felici. Questo nostro arcobaleno lo abbiamo aspettato con amore. Un anno e mezzo fa purtroppo per colpa di un brutto virus, perdemmo la nostra piccola Mia. A distanza di un anno e mezzo con grande felicità vi racconto un sogno che è diventato realtà. 4 mesi stupendi”.

In quell’occasione, Selvaggia Roma aveva raccontato anche il grande amore che la lega al compagno. “Non potevo riceve di meglio, accanto ho un uomo raro che mi ama con tutto se stesso mi è stato accanto specialmente nel momento del bisogno ha saputo darmi serenità e tanto Amore. Vi auguro davvero con il cuore che il vostro arcobaleno vi raggiunga presto”.

Per festeggiare ulteriormente l’attesa dell’arrivo della piccola Luce, l’ex gieffina ha organizzato un meraviglioso gender reveal, in cui ha svelato ad amici e parenti che si trattava di una splendida femminuccia: “Volevamo ringraziare davvero tutte le persone che hanno condiviso con noi questo giorno speciale. È stata un’emozione forte unica direi. Avevamo il cuore a mille. Grazie a tutti i nostri amici che hanno condiviso con noi gioie e dolori e ci sono rimasti sempre accanto”.

La precedente gravidanza di Selvaggia Roma è stata interrotta al quinto mese con un’operazione d’urgenza, visto che non si sentiva più il battito della nascitura. Adesso, invece, l’ex gieffina è diventata felicemente mamma della piccola Luce.