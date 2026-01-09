Martina Colombari dopo Ballando con le Stelle: “Tre risonanze e un’ecografia”

A Ballando con le Stelle, Martina Colombari ha dato il meglio di sé insieme al ballerino Luca Favilla. Adesso è al cinema, con il film di Checco Zalone, Buen Camino, che sta collezionando incassi record: per l’occasione, abbiamo conosciuto un’altra Martina, più “invecchiata” per le esigenze di ruolo, in grado di mettersi in gioco. Su Instagram, ha raccontato di essersi sottoposta a tre risonanze magnetiche e un’ecografia dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle.

Il 20 dicembre si è conclusa l'edizione del 2025 di Ballando con le Stelle: come sempre, un successo. Il podio è stato tutto al femminile: Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara D'Urso. Martina Colombari si è classificata quinta, dopo svariate puntate in cui ha sempre dimostrato il suo talento sulla pista, e quella ricerca di perfezione che la accompagna da tutta la vita. Il suo post Ballando con le Stelle è all'insegna del rientro alla normalità, ma anche di controlli e dell'incredibile successo ottenuto con il film Buen Camino.

In alcune stories su Instagram, l'ex concorrente ha raccontato di essersi sottoposta ad alcuni controlli dopo il programma: un check approfondito per verificare le sue condizioni fisiche, considerando che per due mesi ha ballato e si è allenata praticamente ogni giorno. "Tre risonanze magnetiche e un'ecografia post Ballando con le Stelle, ma ne è valsa la pena", queste le parole della Colombari nella sua storia. Il risultato? Secondo il medico, "ha tenuto botta e l'ha trovata benissimo".

Il successo al cinema

Nonostante in molti inizialmente abbiano faticato a riconoscere la bellissima attrice di sempre, in realtà il suo ruolo in Buen Camino è stato accolto positivamente. Invecchiata, con i capelli grigi e gli occhiali importanti, ma non imbruttita: semplicemente, nel film interpreta Linda, ex modella che diventa un'attrice di teatro impegnata che si è sottoposta a una profonda metamorfosi. La stessa della Colombari, che ha costruito in parte la sua carriera sulla bellezza, sfruttandola ma anche proteggendola.

E, come ha svelato la stessa Colombari in un'intervista al Corriere, oggi c'è una Martina diversa, molto più consapevole e pronta a prendersi cura di sé, ad aprire il beauty anche una volta a settimana, senza esserne "schiava" ogni volta che esce di casa. "Se fino a due o tre anni fa non uscivo senza trucco e capelli perfetti, ora, apro il beauty una volta a settimana. Se lavoro, il trucco è la mia divisa (...). Ma nella vita posso uscire con sette colori addosso e me ne frego. Non è che quella Martina non c’è più: ce n’è una diversa, quella che va a un ritiro di meditazione, torna e si dice 'mi sono presa cura di me'".

Dopo aver concluso la sua esperienza a Ballando con le Stelle, un'avventura intensa che l'ha messa davvero alla prova e dove si è impegnata dalla prima all'ultima puntata, ha voluto farsi un tatuaggio da dedicare a questo periodo della sua vita. Piccolo, essenziale, una parola: insemprarsi. "Tutto questo rimarrà sempre nel mio cuore e da oggi anche sulla mia pelle".

