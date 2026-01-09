Martina Colombari dopo Ballando con le Stelle: “Tre risonanze e un’ecografia”

Martina Colombari ha raccontato su Instagram di essersi sottoposta a tre risonanze e un'ecografia dopo l'esperienza a "Ballando"

Foto di Serena De Filippi

Serena De Filippi

Lifestyle Editor

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Pubblicato:

Martina Colombari dopo Ballando con le Stelle: “Tre risonanze e un’ecografia”
IPA
Martina Colombari

A Ballando con le Stelle, Martina Colombari ha dato il meglio di sé insieme al ballerino Luca Favilla. Adesso è al cinema, con il film di Checco Zalone, Buen Camino, che sta collezionando incassi record: per l’occasione, abbiamo conosciuto un’altra Martina, più “invecchiata” per le esigenze di ruolo, in grado di mettersi in gioco. Su Instagram, ha raccontato di essersi sottoposta a tre risonanze magnetiche e un’ecografia dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle.

Martina Colombari, il suo post Ballando con le Stelle

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Ballando Con Le Stelle Checco Zalone Cinema Martina ColombariStar e Vip