Martina Colombari, le lacrime per il figlio Achille: “Anni di silenzio”. Il retroscena a Ballando con le Stelle

Un periodo difficile, ma anche ricco di emozioni per Martina Colombari. L’ex Miss Italia sta seguendo un percorso di crescita e riscoperta a Ballando con le Stelle 2025, a cui sta partecipando come concorrente. Un’esperienza che sicuramente la mette alla prova e la tempra. Ma non è il solo pensiero che le occupa la mente.

Martina Colombari non dimentica certo i dolori del figlio avuto con Alessandro Costacurta, Achille, che pochi giorni fa ha parlato a cuore aperto del TSO e dei propri periodi più bui al podcast One More Time. Parole che in breve tempo hanno fatto il giro del web. L’attrice e conduttrice è stata colta in un momento di pausa dalle prove di Ballando, mentre, conversando con Francesca Fialdini ha parlato proprio delle dichiarazioni del figlio.

Martina Colombari, le lacrime per Achille Costacurta: “Avrei voluto soffrire io”

Ballando Segreto è un format di Rai 1 legato al dance show Ballando con le Stelle. Il suo obbiettivo? Mostrare ai telespettatori alcuni fuorionda del programma condotto da Milly Carlucci. A rendersi protagonista di uno di questi “spezzoni” è stata Martina Colombari, che, aprendosi con Francesca Fialdini sulle confessioni fatte dal figlio Achille Costacurta al podcast One More Time, ha regalato un momento intenso, con parole sentite e commosse.

Achille Costacurta, nell’intervista diventata virale, si è raccontato senza filtri, ripercorrendo gli anni più difficili della sua adolescenza segnata da dipendenze, l’arresto per spaccio e un tentativo di suicidio. Non è la prima volta che Martina Colombari si esprime su quanto detto dal ragazzo, ma è stato solo davanti alla compagna d’avventura Francesca Fialdini che si è sentita libera di aprirsi e di parlare senza filtri di quello che ha vissuto.

“La cosa strana per me è stata che sono tutte cose che ho vissuto in prima persona, quindi le ho tutte presenti. Io chiamai l’ambulanza per la TSO, ma il fatto che uscisse dalla sua voce, come lo raccontava in maniera lucida, di quando nel primo TSO lo hanno legato a letto, lui che lo racconta, non era dolore, avrei voluto soffrire io al posto suo. In un certo senso, il fatto che lui abbia sdoganato questa cosa, egoisticamente, a me ha tolto un peso“.

Il rapporto complicato tra madre e figlio: “Mi additavano come la mamma sbagliata”

Martina Colombari si è poi commossa, pensando ai difficili anni passati in silenzio per proteggere il figlio: “Tanti mi additavano come la mamma sbagliata, che non ce l’ha fatta, la mamma che avrebbe potuto accorgersene, che avrebbe potuto fare di più. Invece, sono circa 5 o 6 anni che ho cercato di proteggerlo, senza dire niente“. La Fialdini ha commentato: “Toccava lui farlo, e al momento giusto lo ha fatto. Tu ne hai ingoiate tante”.

Ora Achille Costacurta sta meglio. Lo dimostrano proprio le sue parole sul periodo più duro appena passato, il fatto che sia riuscito a raccontarlo, con sincerità e durezza. Ma il vicino passato non è stato certo facile per la famiglia, che ha dovuto lottare e lavorare per ricostruire un rapporto che sembrava destinato a deteriorarsi. Martina Colombari non ha mai negato di avere un legame forte con il proprio figlio, ma neanche ha mai nascosto come la maternità l’abbia trasformata, costringendola a mettersi in discussione.

