Martina Colombari rompe il silenzio dopo le confessioni del figlio Achille Costacurta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Martina Colombari rompe il silenzio dopo le confessioni – durissime – del figlio Achille Costacurta. Il giovane, ospite del podcast One More Time, aveva parlato di abuso di droghe, svelando di essere stato sottoposto varie volte ad un TSO e di aver tentato il suicidio.

Le confessioni di Achille Costacurta

Un racconto durissimo e crudo è quello fatto da Achille Costacurta a One More Time. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha svelato di soffrire di ADHD e di aver ricevuto la diagnosi in ritardo, cercando per tanto tempo di colmare quel vuoto che sentiva con le droghe.

Un’adolescenza, quella di Achille, che è stata segnata dalla rabbia, dall’abuso di sostanze, ma anche da diversi TSO e un tentativo di suicidio nell’istituto in cui era detenuto. Un periodo difficilissimo che ha segnato, inevitabilmente, la sua esistenza e il rapporto con i genitori. “Ho visto piangere tante volte mia mamma davanti a me – ha svelato a Luca Casadei -. Mio padre, l’unica volta che gli ho visto scendere una lacrima, è quando mi hanno portato via. Io tutti i giorni chiedevo di fare eutanasia perché non avevo più emozioni, volevo morire”:

Achille ha svelato di aver avuto il suo primo TSO quando aveva 18 anni, dopo aver provato la mescalina. “Lì dopo poco mi fanno il primo Tso, me ne hanno fatti sette”, ha spiegato. Il figlio di Martina Colombari ha poi rivelato di aver tentato il suicidio. Un gesto avvenuto quando aveva 16 anni ed era ricoverato in un centro penale comunità terapeutica: “Prendo tutto il metadone che c’era, sette boccettine, mi chiudo in bagno e le bevo tutte, volevo suicidarmi. Arrivano i pompieri e sfondano la porta, poi l’ambulanza. Nessun medico ha saputo dirmi come io sia ancora vivo perché l’equivalente di sette boccettine di metadone sono sui 35, 42 grammi di eroina. La gente muore con un grammo”.

Le parole di Martina Colombari dopo il racconto di Achille

Dopo un lungo silenzio Martina Colombari ha scelto i social per parlare di quanto accaduto. Nelle Stories di Instagram, l’attrice e modella ha pubblicato un video in cui parla con grande sincerità. “Mi sto riprendendo da questo fine settimana bello carico di emozione – ha confessato -. Con calma ne parliamo, non devo aggiungere altro, però mi piacerebbe confrontarmi. Prima lo faccio con lui – Martina ha poi espresso un pensiero riguardo suo figlio -. Non so mai come pormi di fronte a questa sua fragilità”.

Nel corso della sua intervista a One More Time, Achille ha svelato di aver superato quei momenti difficili e di essere riuscito, un passo alla volta, a ricostruire il rapporto con i genitori. Merito di un percorso fatto in una clinica svizzera e di persone che sono rimaste a suo fianco, nonostante le difficoltà, per aiutarlo ad uscire dal tunnel delle dipendenze. “Tutti i miei traumi sono riuscito a buttarli giù – ha confidato Achille -. Non ho filtri, non mi vergogno di quello che mi è successo perché alla fine sono una persona normale. Ho imparato a non dimenticare quei traumi ma a farne tesoro”.