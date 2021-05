Chi è Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari

editato in: da

Achille Costacurta è il figlio di Martina Colombari, frutto del suo amore per il calciatore Billy Costacurta. Classe 2004, Achille ha 16 anni e assomiglia moltissimo a sua madre. Sportivo e bellissimo, è cresciuto lontano dai riflettori per volere di mamma e papà che l’hanno sempre protetto dai gossip.

Legatissimo a mamma Martina, Achille ha scelto come foto profilo proprio uno scatto in cui è insieme all’ex Miss Italia. Fidanzata negli anni Novanta con Alberto Tomba, agli inizi del Duemila, la Colombari ha incontrato il grande amore della sua vita. L’attrice e Costacurta si sono innamorati al primo sguardo e da allora non si sono più lasciati. Dal loro legame è nato Achille.

Qualche tempo fa, intervistata dal Messaggero, Martina aveva parlato del rapporto con il figlio e delle difficoltà incontrate a causa del Covid-19. “Sia io che mio marito non abbiamo alle spalle percorsi scolastici conclusi con la laurea, perché le nostre carriere si sono sviluppate subito dopo il diploma – aveva spiegato -. Per lui siamo l’esempio vivente che l’università non sia fondamentale – spiega – Ora si è convinto che vorrebbe aprire un ristorante. Ma prima deve fare gavetta da cameriere, trovarsi un socio, lavorare sulla creatività e sul marketing. È difficile spronarlo senza demotivarlo. Soprattutto adesso, che manca la distanza”.

Nella lunga intervista, la Colombari aveva raccontato le gioie, ma anche dei problemi vissuti nel gestire il rapporto con un figlio adolescente, ma soprattutto la decisione di chiedere aiuto. “Ogni scusa era buona per spegnere la telecamera. La merenda, una pausa, una sigaretta – aveva svelato parlando del rapporto del figlio Achille con la Dad -. Le litigate più grosse con mio figlio le ho fatte quando provavo a seguirlo con i compiti etichettandogli persino i libri. Noi ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli”.

Accanto a lei il marito Billy Costacurta: “È un bravissimo papà. Mi appoggio a lui per farmi forza. Se io dico che secondo me abbiamo sbagliato, lui mi corregge: non abbiamo sbagliato, ci abbiamo provato. Abbiamo dato fiducia e libertà a nostro figlio, sta a lui gestirla”.