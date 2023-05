Martina Colombari e Costacurta: gli indizi della crisi su Instagram

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Aria di crisi tra Martina Colombari e Billy Costacurta? Così sembrerebbe a giudicare dalle parole dell’ultimo post dell’ex Miss Italia, che su Instagram si è lasciata andare a uno sfogo che rivelerebbe che qualcosa non procede per il verso giusto nel suo matrimonio. La showgirl qualche tempo fa non aveva nascosto di aver attraverso momenti difficili con l’ex calciatore, anche se agli occhi di tutti sembravano una coppia inossidabile.

Martina Colombari, le parole su Instagram che lasciano pensare a una crisi

Parole non troppo criptiche quelle di Martina Colombari, che su Instagram si è lasciata andare a uno sfogo che lascerebbe intuire una crisi con il marito Alessandro Costacurta. I due hanno festeggiato da poco 27 anni d’amore, eppure la riflessione dell’ex Miss Italia assomiglia più una celebrazione della solitudine che del lungo legame con il suo compagno di vita.

“Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio”, esordisce Martina su Instagram, accompagnando queste parole a un selfie dall’espressione pensierosa. “Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco, perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque, quelle che sanno stare da sole, perché la solitudine è un punto di forza”.

Sono bastate queste poche frasi – ma dal significato profondo – per mettere in allarme i fan, che hanno subito pensato a una crisi di coppia. Del resto, solo qualche tempo fa, la showgirl aveva rivelato di aver attraversato un periodo buio col marito, segnato da tradimenti e incomprensioni. Un allontanamento temporaneo, che potrebbe aver influito sul loro legame, fino a poco tempo fa considerato solidissimo.

A chiarire la situazione ci ha pensato la stessa Colombari, che tra le storie di Instagram ha specificato: “Forse qualcuno, anzi più di qualcuno, ha frainteso… Parlavo di solitudine, di quanto sia necessario – per me – stare da sola, in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno…”.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta, il loro periodo buio

Fino a qualche tempo fa la coppia formata da Martina Colombari e Billy Costacurta sembrava inossidabile: tra quelle del mondo dello spettacolo, la loro relazione era considerata solida e forte. E del resto, dopo 27 anni d’amore, nulla pareva tangerli.

Eppure, a stupire tutti, erano arrivate le dichiarazioni dell’ex Miss Italia, che a dispetto delle apparenze, aveva svelato che anche il loro legame aveva superato delle tempeste. Al settimanale Oggi aveva raccontato che una crisi, a dieci anni dall’inizio del loro amore, aveva minato il loro rapporto arrivando a tradirsi ed allontanarsi: “Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”.

Una rottura temporanea che ormai si sono lasciati alle spalle: “Quando siamo tornati insieme il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloncini rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove”.