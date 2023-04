Martina Colombari sul tradimento: “Costacurta aveva smesso di corteggiarmi”

Fonte: IPA Martina Colombari ricorda la crisi con Alessandro Costacurta

Il loro amore, vissuto spesso lontano dai riflettori, è uno dei più longevi dello showbiz e dura da ormai 27 anni. Martina Colombari e Alessandro Costacurta, a distanza di anni, sono ancora una coppia affiatatissima e super innamorata ma hanno anche dovuto affrontare momenti alquanto difficili. Come una crisi, che ha portato ad un allontanamento e a nuove relazioni da parte di entrambi. A parlare del tradimento, del periodo più buio e della loro ritrovata armonia è stata l’ex Miss Italia: le sue rivelazioni a Oggi.

Martina Colombari e la crisi con Costacurta: “Abbiamo avuto un’altra storia”

Martina Colombari e Alessandro Costacurta sono la sintesi perfetta della parola amore. La coppia, nonostante la celebrità ottenuta nei rispettivi campi professionali, ha sempre mantenuto riservato il proprio privato. Lei, ex Miss Italia ed affermata attrice, conduttrice e showgirl. Lui, ex stella del Milan, ora vive il calcio non più sul campo ma nel ruolo di commentatore e opinionista. Il loro amore viaggia a vele spiegate da 27 anni, ma non sono mancati i momenti difficili.

A parlarne è stata Martina Colombari, bellezza senza età, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. A minare il loro rapporto è stata una crisi che, dopo dieci anni d’amore, li ha portati a tradirsi ed allontanarsi: “Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”.

Un allontanamento solo temporaneo perché, alla fine, la coppia si è resa conto di quanto fosse potente il loro amore. Un amore suggellato anche dal matrimonio e dalla nascita del figlio Achille, con la quale l’ex Miss ha da poco partecipato a Pechino Express. “Quando siamo tornati insieme – spiega la Colombari parlando del riavvicinamento a Costacurta – il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloncini rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove”.

Martina Colombari e Alessandro Costacurta: gli ingredienti del loro amore

Dopo 27 anni d’amore e una crisi alle spalle, Martina Colombari e Alessandro Costacurta (conosciuto anche con il soprannome di Billy) rinnovano giorno dopo giorno il proprio amore. Non tanto attraverso dichiarazioni pubbliche o dediche social, ma con l’armonia di coppia e la ricerca dei giusti compromessi per venire l’uno incontro alle esigenze dell’altro. Ed è forse questo uno degli ingredienti segreti del loro longevo sodalizio sentimentale.

“La manutenzione della coppia passa anche da quella dei corpi, amarsi di più fa amare meglio – confessa l’ex Miss Italia nel corso dell’intervista – negli anni mi sono adattata ai gusti di Ale e lui ai miei. E abbiamo trovato un equilibrio. Le faccio un esempio minimo: lui si addormenta presto, io no. Se prima questo ci creava problemi, ora lo rispettiamo. Prima nessuno dei due partiva coi propri amici senza l’altro, ora ci sembra normale. Siamo abitudinari, cerchiamo di essere regolari. Ci prendiamo cura”.