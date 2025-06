Martina Colombari e Costacurta festeggiano 21 anni di matrimonio: “Una luna di miele? Resterete delusi”

Fonte: IPA Martina Colombari e Billy Costacurta

Ventuno anni di matrimonio sono un bel traguardo di vita, di scelte e talvolta di compromessi. Martina Colombari e Alessandro Costacurta, volti simbolo di due mondi distanti – spettacolo e sport – oggi celebrano quest’anniversario con la semplicità che da sempre ha guidato il loro amore. Senza filtri, ma solo attraverso la realtà che a volte si mostra imperfetta, esattamente per quella che è.

L’anniversario di Martina Colombari e Billy Costacurta

Nonostante il successo, che ha attraversato decenni ed è partito dal titolo di Miss Italia, Martina Colombari è rimasta concreta. La sua vita ha attraversato palcoscenici diversi, ma lo sguardo non è cambiato. Anche quando ha attraversato i periodi peggiori della sua esistenza, rimanendo al fianco di suo figlio Achille nel momento più difficile per lui. Ma non ha mai mollato e, anzi, ha trovato in suo marito Billy Costacurta un porto sicuro in cui approdare ogni volta che ne ha avuto bisogno.

E, in questo anniversario, racconta la complessità del legame con suo marito. Non favole, ma ponti. “Tu hai la tua vita, lui ha la sua vita e costruite ponti tra l’uno e l’altro”, scrive su Instagram a corredo di una foto che li ritrae insieme di fronte alla torta che hanno fatto preparare per festeggiare tutti insieme.

Il legame tra Martina Colombari e Costacurta

Il matrimonio tra Martina Colombari e Alessandro Costacurta non è mai stato da copertina patinata. Hanno vissuto senza ostentazioni e le indiscrezioni sulla loro storia sono state davvero poche. Ma forse proprio per questo, è una delle storie più solide del mondo dello spettacolo.

“Non progredite separatamente; progredite insieme, tenendovi per mano, senza tuttavia fondervi”, ha scritto ancora sul suo Instagram, ricordando quello che hanno fatto in 21 anni d’amore e di inevitabili crisi. Sono stati l’uno al fianco dell’altra fin dall’inizio, anche quando la vita gli ha messi di fronte alla prova più difficile: quella di aiutare il proprio figlio a risollevarsi per cambiare rotta. Oggi il loro unico figlio, Achille, sta meglio e gran parte di questo successo lo deve alla vicinanza dei suoi genitori.

“Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati”, ha dichiarato in un’intervista, “Quando siamo tornati insieme, il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloni rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove”.

Un amore che cresce, anno dopo anno: “Siamo quasi un unicum in mezzo a un universo di divorziati e separati… Io sono romagnola, lui padovano/friulano, io sono espansiva, egocentrica, lui per nulla. Ci bilanciamo. Abbiamo un’intimità e una serenità che hanno fatto evolvere il nostro amore. E io adesso non lo vorrei un sentimento uguale a quando avevo 20 anni. Avere cura è amore, prendersi del tempo per sé sapendo che all’altro va bene, è amore”, aveva detto all’inizio del 2025, proprio a qualche mese dai festeggiamenti per il 21° anniversario.