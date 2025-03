Fonte: IPA Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta

È stata una delle Miss Italia più belle di sempre e oggi, a pochi mesi dai suoi 50 anni, Martina Colombari è una donna completamente diversa. Un po’ perché la sua carriera ha preso strade alternative un po’ perché da quei tempi è passata una vita intera, che le ha regalato la gioia di essere una donna realizzata e una madre, consapevole di quanto sia difficile comprendere un ragazzo che sta crescendo. Con suo figlio Achille Costacurta ci ha provato, l’ha protetto e ha capito il disagio che stava attraversando e che in un certo momento è stato sotto gli occhi di tutti. Oggi sta meglio, ma la fragilità è dietro l’angolo.

Le parole di Martina Colombari sul figlio Achille Costacurta

Insulti, video compromettenti e polvere rosa tra i contenuti che suo figlio Achille Costacurta aveva pubblicato l’estate scorsa e che aveva scatenato una serie di polemiche, dalle quali Martina Colombari aveva cercato di tenerlo al riparo. Ma certi accorgimenti non sono bastati a proteggerlo e, anzi, l’hanno fatto scivolare in un’oscurità dalla quale pare che si stia riprendendo rapidamente.

“Achille sta meglio. La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime”, ha spiegato a Corriere della Sera. L’attrice ha inoltre spiegato di averlo cresciuto senza aiuti, se non nei primi anni della sua vita tramite il supporto di alcune tate, e spiega come abbia vissuto il suo periodo di crisi: “Come qualsiasi madre di fronte a un momento difficile del figlio. Gli sono stata vicina come potevo, facendo quello che dovevo per capire il suo disagio. Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini”.

Il momento di difficoltà di suo figlio, comunque, ha toccato direttamente anche lei: “Nel periodo di maggiore difficoltà, una giornalista, in tv, è arrivata a dirmi che mio figlio aveva bisogno di avere accanto una che fosse più madre e meno donna. Credo sia la più grande cattiveria che una donna possa dire a un’altra. Ho avuto il mio bel da fare con me stessa, ma ho trovato chi mi ha sostenuta”.

Il rapporto con Achille oggi

Malgrado le difficoltà, Martina Colombari si è sentita di dare un consiglio a tutte le madri che si trovano ad affrontare dei momenti difficili: “Achille mi ha insegnato che non posso tenere tutto sotto controllo. Un genitore non è un carabiniere, deve a un certo punto tirarsi indietro. Seguo il dottor Mendolicchio, che è direttore sanitario del centro sui disturbi alimentari di Piancavallo. Ho amici con figli che ne soffrono, altri che invece hanno ragazzi che da anni non escono di casa… la condivisione è importante. E non dobbiamo giudicare. A volte sembra che tutti vogliano fare i genitori al posto tuo, sono tutti più bravi di te..”.

Billy Costacurta, suo marito, è sempre stato al suo fianco: “Non ci saltiamo addosso tutte le notti. Però fisicamente gli piaccio ancora molto. Anche per questo vado sempre in palestra, non sopporterei che si trovasse un’amante di 30 anni… Siamo quasi un unicum in mezzo a un universo di divorziati e separati… Io sono romagnola, lui padovano/friulano, io sono espansiva, egocentrica, lui per nulla. Ci bilanciamo. Abbiamo un’intimità e una serenità che hanno fatto evolvere il nostro amore. E io adesso non lo vorrei un sentimento uguale a quando avevo 20 anni. Avere cura è amore, prendersi del tempo per sé sapendo che all’altro va bene, è amore”.