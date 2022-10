“Pechino Express 2023”, il cast è esplosivo. Dalla Pellegrini alla Soleri: le coppie

Pechino Express 2023 è pronto a scaldare i motori con un cast a dir poco esplosivo, annunciato da Sky. I grandissimi protagonisti dell’edizione del 2023 sono nomi di un certo livello, come del resto è nello stile del programma, che ha sempre promesso cultura e intrattenimento, alla scoperta del mondo e di territori affascinanti. Sono tanti i luoghi che verranno esplorati, ma partiamo dal cast: ecco quali sono le coppie scelte.

Pechino Express 2023, il cast ufficiale: le coppie della nuova edizione

Le coppie scelte per l’edizione del 2023 sono state annunciate da Sky: alla guida del programma c’è come sempre il talentuoso Costantino Della Gherardesca, ma non è da solo. Confermata infatti la presenza di Enzo Miccio, che nella scorsa edizione era subentrato al suo posto, conquistando il pubblico.

Il cast è variegato, misto, adatto a conquistare una fascia di pubblico molto diversa. Sono presenti due influencer d’eccezione come Giorgia Soleri e Federippi, così come una coppia di avvocatesse, ovvero Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Per la musica e per la cucina, invece, abbiamo due nomi rappresentativi: Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express non manca il grande classico, la coppia padre e figlia, i cui ruoli sono stati affidati rispettivamente a Dario e Caterina Vergassola, noto per la presenza a diversi show, come Zelig e Mai dire Gol.

Ci sono anche Martina Colombari e Achille Costacurta, il figlio che ha avuto insieme ad Alessandro (con cui è sposata dal 2004). Non sono assenti le coppie nella vita reale, come chi è convolato a nozze di recente: Federica Pellegrini e Matteo Giunta. E ancora sono presenti in qualità di coppia Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, sposati ormai da tanti anni. Ma le sorprese non sono finite di certo qui.

Le bellissime dell’edizione di Pechino Express, infatti, sono Carolina Stramare e Barbara Prezja. Quel che sorprende è la presenza di una coppia che in molti ameranno – ne siamo certe – ovvero Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, la “prof temibile” e l’ex alunno de Il Collegio, show targato Rai e super seguito dai giovanissimi.

Pechino Express 2023: dove si terrà

Come ogni edizione di Pechino Express che si rispetti, non mancheranno territori affascinanti e culture da approfondire. In questo caso le coppie si ritroveranno a viaggiare proprio nel cuore dell’Asia. Alcune delle mete sono l’India, il Borneo Malese e la Cambogia.

Pechino Express 2023: il conduttore

L’adventure game si è assicurato nomi di un certo calibro, e alla guida, come sempre, c’è Costantino Della Gherardesca, che del volto è ormai un volto affezionato e noto. Qualcuno aveva temuto l’assenza di Enzo Miccio, confermata poi da Sorrisi & Canzoni: una coppia, la loro, che ha conquistato per la genuinità e autenticità.

Pechino Express 2023: i grandi esclusi

Si è vociferato a lungo di due coppie in particolare: Alex Belli e Delia Duran e Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Soprattutto quest’ultima sarebbe piaciuta al grande pubblico, ma non c’è stato nulla da fare. In ogni caso il cast è esplosivo e promette scintille: ne vedremo sicuramente delle belle.