Anticipazioni Pechino Express, la finale: tre coppie in gara per la vittoria

Si conclude il lunghissimo e faticoso percorso di Pechino Express 2024 con l'attesissima finale in onda giovedì 9 maggio come sempre su Sky

Fonte: Ufficio Stampa Sky I conduttori di Pechino Express 2024

Sono partite dal Vietnam per varcare i confini del Laos e giungere, infine, in Sri Lanka. Più di 5.000 chilometri che ne hanno messo a dura prova fisico e corpo. Adesso le tre coppie rimaste – i Pasticcieri, le Amiche e le Italia-Argentina – sono pronte ad affrontare l’ultima tappa di Pechino Express 2024, giocandosi la finale con le unghie e con i denti. La Rotta del Dragone volge al termine con la finale in onda giovedì 9 maggio e il pubblico non vede l’ora di sapere chi trionferà.

Le anticipazioni della finale di Pechino Express 2024

Costantino della Gherardesca e il fidato Fru sono pronti ad accompagnare il pubblico di Sky nell’ultima, avvincente tappa di questa edizione di Pechino Express che vede sfidarsi i Pasticcieri, Damiano e Massimiliano Carrara, le Amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, e le Italia-Argentina, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi.

Dopo oltre 5.000 chilometri le tre coppie si trovano in Sri Lanka. Il percorso parte dal Parco archeologico di Ranmasu Uyana per poi proseguire verso le grotte di Dambulla, tappa intermedia prima di raggiungere la maestosa rocca di Sigiriya, uno dei simboli dello Sri Lanka dove sarà proclamata la coppia vincitrice.

Chi sono le tre coppie finaliste

Il pubblico è diviso, come sempre in questi casi. Da una parte c’è chi sostiene i Pasticcieri, i due fratelli Carrara che con grande complicità e qualche scontro sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo. Non si sono risparmiati, attirando talvolta qualche critica, ma hanno dimostrato certamente di avere coraggio.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Dall’altra ci sono le Amiche, coppia che è stata una vera rivelazione in questa edizione di Pechino Express. Maddalena Corvaglia e l’inseparabile Barbara Petrillo, hanno dimostrato sin da subito di avere tutte le carte in regola per raggiungere la finale. Con forza e grinta, ma soprattutto solidarietà e vicendevole sostegno, le Amiche hanno superato le prove e i momenti più difficili senza mai perdere il sorriso né l’entusiasmo che le hanno fatte diventare le beniamine del pubblico.

In ultimo, a contendersi la vittoria finale sono le Italia-Argentina, ovvero Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. Una coppia di giovani donne molto legate l’una all’altra, che hanno affrontato il lungo e difficile percorso di Pechino Express 2024 con spirito di competizione e tanta voglia di vincere. Si sono sempre sostenute, anche quando tutto sembrava remare loro contro, e questo spirito le ha portate in alto.

Quando e dove va in onda la finale di Pechino Express 2024

Come di consueto, l’appuntamento con Pechino Express 2024 è in programma giovedì 9 maggio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming sulla piattaforma NOW. La finale è disponibile anche on demand (incluse tutte le precedenti puntate) e visibule su Sky Go.

Sempre più numeroso il pubblico coinvolto che, di volta in volta, ha interagito in diretta commentando sui social con l’hashtag ufficiale del programma (#PechinoExpress). Un format che ha confermato non solo una formula funzionante, ma anche la professionalità del conduttore Costantino della Gherardesca, perfetto nel suo ruolo.

Non resta che attendere la finale: chi si aggiudicherà la vittoria tra i Pasticcieri, le Amiche e le Italia-Argentina?