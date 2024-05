Fonte: IPA Fru e Costantino della Gherardesca

Pechino Express è uno dei reality show più seguiti dai telespettatori italiani, caratterizzato anche da un’anima avventurosa, data da questo viaggio on the road delle coppie in gara che, per andare avanti nel loro percorso, si possono affidare solo alla generosità delle popolazioni locali dei paesi che visitano, a cui viene chiesta ospitalità, passaggi e, perfino, cibo. Anche l’edizione 2024 dello show televisivo è stata molto seguita e ha presentato molti colpi di scena ai telespettatori.

L’ultima puntata del reality show, andata in onda il 9 maggio 2024, ha tenuto col fiato sospeso, fino all’ultimo minuto i telespettatori, desiderosi di conoscere la coppia vincitrice tra le tre che si sono aggiudicate i biglietti per l’ultima puntata. A contendersi la vittoria sono stati i Pasticceri, le Amiche e Italia-Argentina.

Le Amiche, terze classifiche, chiudono in polemica

Tra tutte le squadre in gara a Pechino Express 2024 solo tre hanno potuto disputare la puntata finale dell’edizione e provare a portare a casa la vittoria. Dopo l’eliminazione in semifinale del team delle Ballerine, composta dalle ex alunne di Amici Maddalena Svevi e Megan Ria, i Pasticceri, i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara sono riusciti a eliminare anche le Amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Le due showgirl, infatti, sono arrivate ultime alla sfida intermedia della puntata conclusiva del reality show, mentre i produttori di dolci hanno fatto segnare il miglior tempo in quella sfida.

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo hanno polemizzato apertamente con i Pasticceri nel corso dell’episodio conclusivo del reality show perché, a loro dire, i due concorrenti hanno giocato slealmente nei loro confronti. Dopo aver dato un malus alla coppia, infatti, secondo il parere della due showgirl, i due rivali avrebbero sottratto un tassello fondamentale per la loro gara e le avrebbero anche spintonate. Massimiliano e Damiano Carrara, però, hanno rimandato al mittente ogni accusa.

Fru, inviato del programma e, Costantino della Gherardesca, conduttore del programma televisivo, hanno descritto il percorso delle Amiche nel reality show come una confusione iniziale che poi è diventata una stella danzante, che ha saputo andare forte.

Pechino Express, lo sprint finale a Sigiriya

Le coppie di Pechino Express 2024 hanno gareggiato, viaggiando attraverso tre diversi paesi: Vietnam, Laos e Sri Lanka. Lo sprint finale della competizione è stato nell’antica città di Sigiriya, importante sito archeologico del paese orientale. Per vincere il programma televisivo, le due ultime coppie hanno dovuto scalare 1200 gradini e rispondere a delle domande sulla storia del paese straniero.

I vincitori dell’edizione sono la coppia dei Pasticceri. Damiano Carrara ha affermato che sarebbe pronto a rifare tutto il viaggio in qualsiasi momento: “Siamo pronti a tutto”. Il pasticcere ha aggiunto che lui e il fratello sono ancora pieni di obiettivi e sogni e questo è, per loro, sono un altro inizio: “Ci siamo riscoperti per l’ennesima volta”. Massimiliano Carrara ha spiegato cosa significa per loro questa vittoria: “Vincere questo programma ci ha fatto riscattare ancora una volta”.

Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal hanno preso bene la sconfitta: “Se lo sono meritati sono sempre stati nelle prime posizioni ed è giusto così… Siamo felicissime così”.