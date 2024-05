Isola dei Famosi, Rosanna contro Greta: “Morbosa con Peron”. Ma Bruganelli la difende

Rosanna Lodi torna ad attaccare Greta Zuccarello all'Isola dei Famosi per via della sua vicinanza a Samuel Peron, ma la Bruganelli prende le sue difese

Una cappa di umido e un caldo invivibile hanno messo a dura prova i naufraghi in questi ultimi giorni di Isola dei Famosi ma a turbare la tranquillità non è stato solo il clima. Era già emerso dalla scorsa puntata che Rosanna Lodi non vedesse di buon occhio gli atteggiamenti di Greta Zuccarello nei confronti di Samuel Peron, a suo dire fin troppo intimi e complici. Nella puntata di lunedì 13 maggio ha ribadito il concetto, definendo la ballerina “manipolatrice” e “morbosa” nei confronti del maestro di Ballando con le Stelle e lo Spirito dell’Isola ha invocato l’intervento di colei che, in fondo, sarebbe la diretta interessata di tutta questa storia: Tania Bambaci, compagna di Peron e mamma del loro unico figlio. Intanto, però, Sonia Bruganelli ha preso le difese della Zuccarello.

Le accuse di Rosanna Lodi a Greta Zuccarello

“Profittatrice”, “manipolatrice”, “arrivista” sono solo alcuni degli epiteti che Rosanna Lodi ha utilizzato per descrivere Greta Zuccarello. La cuoca romagnola sembra non digerire proprio gli atteggiamenti della ballerina, a suo dire fin troppo intimi nei confronti di Samuel Peron. Rosanna aveva già insinuato che vi fosse “del tenero” tra i due, o meglio da parte di Greta e nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 13 maggio ha ribadito il concetto.

“Manipolatrice e calcolatrice nel senso che lei sta facendo la sua parte nel gioco, sa quando è il momento di fare gli occhi dolci o alzare il tono e aggredirti – ha detto nel faccia a faccia invocato da Vladimir Luxuria -. (…) A casa mia quando uno c’ha un figlio di un anno e mezzo con una moglie non deve esserci questa morbosità. (…) Secondo me eri troppo ravvicinata. Io posso essergli amica, volergli bene, stimarlo nel suo lavoro, però non gli sto così attaccata. (…) Se io avessi un uomo a casa che mi aspetta non starei così attaccata, anche se siamo amici, se ci vogliamo bene, ci rispettiamo sul lavoro. (…) Te lo dico in faccia, secondo me hai sbagliato“.

Greta Zuccarello si è detta completamente estranea a tale insinuazione, che ha definito “totalmente fuori luogo”. Ma Rosanna non ha battuto ciglio, restando ferma sulla sua posizione.

Sonia Bruganelli difende Greta a spada tratta

Alla fine di questo faccia a faccia Vladimir Luxuria ha chiesto l’intervento dell’opinionista Sonia Bruganelli che, a detta di molti telespettatori e commentatori di X (ex Twitter), non sarebbe del tutto disinteressata e imparziale. Sin dall’inizio di questa edizione dell’Isola dei Famosi, infatti, in molti hanno sottolineato come la Zuccarello sia una sua “protetta”, essendo parte della sua scuderia di artisti.

Le sue parole rispecchierebbero, in effetti, questa versione dei fatti. La Bruganelli ha difeso a spada tratta Greta per l’ennesima volta, attaccando duramente Rosanna: “Devi stare attenta a quello che dici, va bene che ti senti molto Julia Roberts che recita la parte della donna del popolo… (…) Tu blateri idiozie da una decina di giorni ininterrottamente e tra le altre cose io credo che nella tua posizione sia molto facile dire quello che stai dicendo, perché sei arrivata lì da perfetta sconosciuta e non hai niente da perdere. (…) Se anche fosse vero quello che stai dicendo, la malafede sta nel fatto che non lo stai dichiarando ai fini del gioco ma per creare delle problematiche. (…) Non devi entrare nelle famiglie degli altri, specialmente se non ti riguarda”.

Isola dei Famosi, l’eliminato di lunedì 13 maggio 2024

Nel marasma dell’Isola, grande attesa è stata rivolta al risultato del televoto che ha visto tre naufraghi contendersi la salvezza: Rosanna Lodi, Samuel Peron e Artur Dainese. Come anticipato a inizio puntata da Vladimir Luxuria, le percentuali provvisorie si dividevano in 50%, 26% e 24% che, dando ascolto ai sondaggi, significherebbero la salvezza per Samuel Peron e la sconfitta, quindi l’eliminazione diretta, per Rosanna Lodi.

Le previsioni avevano ragione: Rosanna Lodi è stata eliminata dal pubblico dell’Isola dei Famosi. Le discussioni non le hanno portato bene ma almeno si è potuta togliere un sassolino, dando il “bacio di Giuda” alla sua acerrima nemica, Greta Zuccarello.