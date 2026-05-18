Da noi… a ruota libera, Rosanna Banfi e Fiordaliso: il racconto di due donne speciali

Ospiti di Francesca Fialdini, Rosanna Banfi che ha parlato di suo padre Lino e Fiordaliso che ha raccontato di ferite mai rimarginate

Ufficio stampa - Da noi... a ruota libera Francesca Fialdini ospita Rosanna Banfi a "Da noi... a ruota libera"

Francesca Fialdini, nella puntata di Da noi… a ruota libera di domenica 17 maggio, ha intervistato due grandi donne, Rosanna Banfi che ha parlato del suo rapporto con il padre Lino, e Fiordaliso che ha raccontato la disavventura vissuta in Australia con sua sorella, dove ha rischiato di essere arrestata.

Francesca Fialdini, il rapporto tra Lino Banfi e la figlia Rosanna

Rosanna Banfi, ospite a Da noi… a ruota libera, ha raccontato a Francesca Fialdini cosa significa vivere da “figlia d’arte”, svelando alcuni retroscena di Lino come padre.

“Magari da Lino non ve l’aspettate, ma come padre è stato sempre serioso, con me perlomeno. Mi ha aiutato tanto nel lavoro e nella carriera. A volte pensavo “mi chiamano solo per papà“, succede ai “figli di”. Ti chiamano, ti danno un ruolo e poi chiedono un cameo per tuo padre. Brucia, è vero, ma allo stesso tempo non posso negare che il fatto di essere figlia di Banfi mi ha aiutato e non poco, ho avuto tante chance. Ma c’è stato anche il rovescio della medaglia”.

Poi ha ricordato l’esperienza a Ballando con le Stelle. Ti regala emozioni uniche. Non richiede solo una grossa forma fisica, ma ti tira fuori cose anche dall’anima. Grazie a Simone Casula sono riuscita a tirar fuori una parte del mio carattere che nella vita non sono tanto capace di abbracciare. L’idea di ballare e toccare un’altra persona per me era strana, ostica, ma con lui mi sono liberata. Un passo in particolare, una cosa che gira, era un sogno che avevo fatto anni prima, quando stavo in chemioterapia. Non pensavo fosse possibile farlo, e alla fine l’abbiamo fatto».

Rosanna è anche nonna e ha voluto parlare di questo aspetto speciale della sua vita attuale: “I nipotini, a differenza dei figli, ti danno quel qualcosa che è al di fuori delle responsabilità, ti godi il bambino ma non hai responsabilità. Quando ho dovuto subire un’operazione, sotto anestesia, ho pensato a mia nipote Matilde e se non altro mi sono addormentata con un pensiero positivo”.

Francesca Fialdini, il racconto di Fiordaliso: tra le ferite del passato e l’arresto sfiorato

Tra gli ospiti di Francesca Fialdini, domenica 17 maggio, c’era Fiordaliso. La cantante ha raccontato di una disavventura che le è capitata in Australia dove ha rischiato di essere arrestata con la sorella.

“Sono andata in Australia con mia sorella e abbiamo fatto scalo a Hong Kong. Ci hanno guardato i bagagli e hanno fermato mia sorella: aveva uno spray al peperoncino. In Cina è vietatissimo, è arrivata la polizia e siamo rimaste ferme due ore. Mi sono messa a piangere… e alla fine ce l’abbiamo fatta a prendere l’aereo, per fortuna”.

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La cantante, oggi settantenne, si è soffermata sulla sua età: “Mi dà davvero fastidio. La mia testa ha sempre 30 anni, invece il tempo va avanti. Non amo il tempo che passa ma me ne devo fare una ragione. Da quando ho 70 anni sono finalmente fiera di me stessa: sono sempre stata insicura, pensavo di non aver mai meritato nulla, invece mi sono guardata indietro e ho pensato ‘sono stata brava’”.

Fiordaliso ha poi affrontato il tema della maternità e del legame con il padre Auro: “Sono stata una mamma molto assente, ho dovuto lavorare per mantenere i miei figli. Mio padre mi fece andare via a 15 anni in un istituto per ragazze madri, non è stata una bella cosa. Ero giovane e forte, ma mi ha lasciato grandi cicatrici dentro: infatti non ho un compagno perché non mi fido di nessuno. Il fatto di essere stata rifiutata da mio padre, anche se dopo ci siamo riconciliati, mi è rimasto dentro”.