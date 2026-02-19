Fiordaliso compie 70 anni, ieri e oggi: come è cambiata la cantante di Non voglio mica la luna

IPA Fiordaliso

Fiordaliso compie 70 anni oggi, il 19 febbraio 2026, e festeggia un traguardo importante dopo oltre quattro decenni di carriera nel mondo della musica. La cantante di Non voglio mica la luna è stata infatti una delle protagoniste della musica italiana degli anni Ottanta e, nel tempo, ha saputo rinnovarsi muovendosi con destrezza tra il palco e la televisione, attraversando momenti di grande successo e fasi più difficili della sua vita personale. Per festeggiare il suo compleanno ripercorriamo la sua vita e la sua carriera di ieri e di oggi.

Fiordaliso, dagli esordi al successo di Non voglio mica la luna

Prima dei riflettori dei grandi palchi internazionali c’era una ragazzina di Piacenza cresciuta tra spartiti e prove serali del Conservatorio Giuseppe Nicolini. In casa di Marina Fiordaliso (in arte solo Fiordaliso) la musica non era un passatempo ma una vera e propria abitudine e salire su un palco per lei è stato quasi naturale. Ancora adolescente, a 13 anni, esordisce cantando davanti al pubblico con una determinazione che sorprende per la giovane età e per carattere.

IPA

L’inizio degli anni Ottanta segna la svolta: il trionfo al Festival di Castrocaro nel 1981 – dove canta Scappa via e vince a pari merito con Zucchero – le apre le porte della ribalta nazionale e poco dopo arriva l’approdo al Festival di Sanremo. Qui nel 1982 è tra le Nuove proposte con il brano Una sporca poesia.

L’Ariston diventa una tappa ricorrente del suo percorso artistico (parteciperà in totale 9 volte), ma l’anno in cui tutto cambia è il 1984. Non voglio mica la luna, quinta in classifica, esplode in radio e conquista le classifiche superando i confini italiani. Quel brano diventa ben presto un manifesto di indipendenza sentimentale, un inno cantato a squarciagola dalle ragazze ancora oggi.

La maternità a 15 anni e le difficoltà della vita

Se la carriera correva veloce, la vita privata non è stata da meno. A soli 15 anni Fiordaliso diventa madre di Sebastiano, un evento che la obbliga a crescere in fretta, lontano dalla spensieratezza dell’adolescenza. “I miei mi hanno aiutato perché non ero pronta a fare la madre”, ha raccontato in più di un’intervista, sottolineando la sua fragilità di quel momento.

IPA

E poi altri amori, un secondo figlio avuto da Paolo Tonoli, relazioni complesse e una lunga fase di riscoperta personale. Non sono mancati periodi difficili e lutti importanti: “La scomparsa di mamma è una ferita aperta”, ha confessato a Verissimo ricordando la perdita della madre durante la pandemia Covid. Fiordaliso ha dovuto affrontare anche la perdita del fratello Luciano, morto dopo una lunga malattia al cervello, un dolore che ha segnato profondamente la cantante piacentina che per sua stessa ammissione non si è mai ripresa del tutto.

Fiordaliso: “70 anni? Non li voglio fare”

Negli ultimi anni Fiordaliso ha mostrato un lato diverso di sé anche in televisione, mettendosi in gioco tra reality e programmi di intrattenimento. Ha scelto di esporsi, di raccontarsi senza filtri, di accettare la vulnerabilità davanti alle telecamere. Ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, da cui però tornare indietro è stato molto difficile. E l’idea di invecchiare sotto gli occhi del pubblico non la entusiasma, anzi.

IPA

Tornata a Verissimo ha ammesso di avere un rifiuto vero e proprio: “Compio 70 anni e mi dispiace, sono tanti e ne ho pochi davanti. Sono tanti, ho fatto 3 volte il giro della Terra”. Poi però la butta sull’umorismo: “La vita secondo me è come una pizza: quando nasci, sei una pallina che sta lievitando. L’età aumenta, 20 anni, 30 anni… Il pizzaiolo mette il pomodoro, le olive, la mozzarella… Ecco, io sono una pizza sulla pala e non mi piace stare lì”.