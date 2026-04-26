Deodorante per aspirapolvere, il trucco del bicarbonato per eliminare i cattivi odori

Con il bicarbonato possiamo trattare e ridurre i cattivi odori, ed è un ottimo trucco anche per la nostra aspirapolvere: come fare

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Capita a tutti, soprattutto a chi ha animali in casa: si accende l’aspirapolvere e dopo qualche minuto nell’aria si comincia a sentirsi un odore tutt’altro che gradevole, spesso una miscela di polvere riscaldata, peli, briciole e umidità. Per fortuna si risolve facilmente, e con qualcosa che abbiamo già in casa: il bicarbonato.

Come eliminare i cattivi odori dall’aspirapolvere

Il problema è nel sacchetto, o nel contenitore se abbiamo un modello senza sacco. Tutto quello che aspiriamo si accumula lì dentro, ovvero pelo, polvere, capelli, qualche residuo organico, e con il calore generato dal motore durante l’utilizzo torna a farsi sentire, riempiendo le stanze di un profumo poco invitante.

Cambiare il sacchetto con regolarità è una buona abitudine, ma non basta sempre. I deodoranti spray pensati apposta per l’aspirapolvere esistono e funzionano, però hanno un costo non trascurabile. Come risolvere il problema alla radice? Il bicarbonato non maschera, ma neutralizza, quindi cerca di agire direttamente sulle molecole responsabili dei cattivi odori, trattandole alla radice. Costa pochi centesimi, non finisce mai. Una soluzione della nonna che ancora oggi viene usata spesso.

Il trucco del bicarbonato: ingredienti e step

Per preparare il nostro deodorante naturale per aspirapolvere ci servono pochissime cose: del bicarbonato di sodio, uno o due oli essenziali a scelta e un cucchiaio per amalgamare.

Sulla scelta degli oli essenziali ci si può sbizzarrire. La lavanda è rilassante, il limone trasmette subito una sensazione di pulito, la menta è più fresca e decisa, il tea tree è uno dei rimedi più sfruttati degli ultimi anni. L’eucalipto, per chi lo apprezza, è altrettanto efficace.

La preparazione

Versiamo qualche cucchiaio di bicarbonato in un recipiente. A questo aggiungiamo dalle quindici alle venti gocce di olio essenziale, regolandoci in base a quanto vogliamo che il profumo sia intenso. Mescoliamo con cura, in modo che il bicarbonato assorba completamente. Il composto deve risultare uniforme.

Come usarlo

Il bicarbonato profumato può essere raccolto in un piccolo sacchetto traspirante, ben chiuso, da sistemare nel vano del sacchetto, evitando però che ostacoli il passaggio dell’aria o tocchi parti mobili. Meglio evitare contenitori rigidi o fragili, come barattoli di vetro, e controllare sempre le indicazioni del produttore dell’aspirapolvere. Nei modelli senza sacco, invece, è preferibile non inserire oggetti nel contenitore della polvere: se si vuole usare il bicarbonato, meglio farlo in quantità minima e solo se il libretto dell’apparecchio non lo sconsiglia. Il metodo si adatta facilmente: basta aspirare direttamente un cucchiaio abbondante di bicarbonato dal pavimento prima di iniziare la pulizia.

Quando usare il trucco del bicarbonato

Il bicarbonato profumato dà il meglio di sé quando lo usiamo con regolarità, magari ogni due settimane, anche in base all’uso, più o meno intensivo, che facciamo dell’aspirapolvere: del resto il nostro obiettivo è avere l’aria di casa sempre fresca e pulita.

I momenti in cui il trucco torna utile sono quelli in cui in casa si concentrano più fonti di odore: dopo aver pulito le aree dove dormono i nostri amici a quattro zampe, dopo una giornata in cui abbiamo cucinato a lungo, oppure prima di ricevere ospiti, quando vogliamo che le stanze trasmettano subito una sensazione di pulito. Una soluzione semplice ed economica.