C’è un trucco che conoscono bene le nonne e che ancora oggi salva le nostre scarpe dopo una lunga giornata. Niente prodotti costosi o profumi forti: solo due ingredienti di casa, di quelli che teniamo in dispensa senza pensarci troppo. Talco e bicarbonato, insieme, fanno piccole magie. Assorbono l’umidità, lasciano l’interno asciutto e tolgono quell’odore che ogni tanto compare anche nelle scarpe più curate. È un rimedio vecchio stile ma sempre attuale, perché funziona davvero e si prepara in un attimo. E la cosa più bella? Niente di così complicato, alla fine, per ritrovare ogni mattina la sensazione di pulito prima di indossare le nostre scarpe.

Come togliere l’odore delle scarpe: perché usare il talco e il bicarbonato

Ci sono odori che si insinuano piano e non vogliono più andarsene. Succede con le scarpe, soprattutto quando le indossiamo a lungo o con temperature alte. Ma il problema, in realtà, nasce quasi sempre dall’umidità: quella piccola quantità che resta intrappolata all’interno e che, col tempo, fa sorgere i cattivi odori.

Ecco perché il talco e il bicarbonato funzionano così bene. Il talco è come una piccola barriera: assorbe l’umidità prima che diventi fastidiosa e lascia l’interno asciutto e fresco. Il bicarbonato, invece, fa un lavoro diverso ma altrettanto prezioso. Il talco previene, lui ripulisce, se così possiamo dire: cattura l’odore, lo neutralizza, e lascia solo una sensazione di pulito. È naturale, non rovina nulla e di solito si può usare senza paura anche nelle scarpe più delicate, anche se è bene prima esserne certi.

Come usare il talco e il bicarbonato per togliere l’odore delle scarpe

Una volta capito perché funzionano, arriva la parte più semplice: usarli davvero. Come anticipato, non è niente di così complesso: la sera, quando torniamo a casa e le scarpe hanno bisogno di “respirare”, è il momento giusto per intervenire. Prima di tutto, togliamo solette o plantari, se sono estraibili: è lì che spesso si concentra l’umidità. Poi mescoliamo in una ciotolina due cucchiaini di bicarbonato e uno di talco, in parti quasi uguali. La miscela deve essere fine e asciutta, simile a una polvere profumata.

Con un cucchiaio o direttamente con le mani, ne spargiamo un po’ all’interno di ogni scarpa, fino a coprire bene la soletta e gli angoli. Non serve esagerare: una piccola quantità è sufficiente per assorbire gli odori e lasciare un senso di pulito. A questo punto, lasciamo riposare tutta la notte. Durante la notte, i due ingredienti faranno il loro lavoro: uno assorbirà, l’altro neutralizzerà.

Al mattino, scuotiamo delicatamente le scarpe per eliminare la polvere in eccesso. Il risultato si sente subito: niente odori forti, solo freschezza. Possiamo ripetere il gesto ogni due o tre giorni, oppure tutte le sere se le scarpe sono molto usate.

Un piccolo consiglio in più: se vogliamo amplificare l’effetto, possiamo inserire un batuffolo di cotone con qualche goccia di olio essenziale (lavanda o tea tree) dopo aver rimosso la polvere. O, in alternativa, possiamo strofinare del borotalco sui piedi prima di indossare le scarpe.